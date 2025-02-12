Civilization 7 : Les meilleurs leaders à choisir

Vous débutez dans Civilization 7 ? Nous vous donnons une liste des meilleurs leaders à choisir selon la victoire envisagée.
À l'instar des nombreux jeux de stratégie 4X au tour par tout, Civilization 7
est loin d'être facile. Il faudra plusieurs heures pour saisir les principales fonctionnalités si vous n'êtes pas un expert du genre, et encore plus pour maîtriser la plupart des points essentiels.
Comme toujours, le but est de remporter la partie, et pour cela, quatre options s'offrent à vous : la victoire militaire, la victoire économique, la victoire scientifique et la victoire culturelle
. Évidemment, cela va, en partie, dépendre du dirigeant qui aura été choisi en début de partie. Celui-ci ne pourra pas être changé en cours de route, et sera votre leader dans les trois Âges, qui sont l'Antiquité, l'Âge d'Exploration et l'Âge Moderne.
C'est pourquoi nous vous indiquons ci-dessous quels peuvent être les meilleurs choix de dirigeants selon chaque victoire
.
Les meilleurs leaders de Civilization 7
Victoire militaire
- Ashoka, conquérant du monde
- Napoléon, révolutionnaire
- Charlemagne
Victoire économique
- Xerxès, Achéménide
- Machiavel
- Isabelle
Victoire scientifique
- Confucius
- Benjamin Franklin
- Himiko, Reine du Wa
Victoire Culturelle
- Auguste
- La Fayette
- Catherine II
Ces personnages ne vous assureront pas la victoire, bien évidemment. Toutefois, pour la prise en main du jeu, choisir l'un d'entre eux en suivant sa spécialité pourrait vous permettre d'avoir une option pour remporter la partie
. Il faudra néanmoins faire les bons choix, surtout lorsque vous allez passer à l'ère suivante. Cela dépendra aussi de vos adversaires, principalement en multijoueur.
D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer lorsque vous allez choisir votre leader, chacun possède deux traits indiquant leur force
. L'exemple de Charlemagne montre qu'il est « militaire scientifique », pour vous préciser qu'il peut performer dans ces deux domaines. Très souvent, cela a un lien avec les actes de ces personnes dans l'histoire.Mais Civilization 7, comme les autres opus de la franchise, possède une part d'aléatoire et rien ne vous assurera à 100 % la victoire à la fin de la partie
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commentaires (2)
"l'air suivante" => "l'ère suivante"
Oups ! Merci, cette grossière erreur vient d'être corrigée.