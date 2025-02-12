Civilization 7 : Les meilleurs leaders à choisir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 février 2025 à 17h18
Vous débutez dans Civilization 7 ? Nous vous donnons une liste des meilleurs leaders à choisir selon la victoire envisagée.
Civilization 7 : Les meilleurs leaders à choisir
À l'instar des nombreux jeux de stratégie 4X au tour par tout, Civilization 7 est loin d'être facile. Il faudra plusieurs heures pour saisir les principales fonctionnalités si vous n'êtes pas un expert du genre, et encore plus pour maîtriser la plupart des points essentiels. 

Comme toujours, le but est de remporter la partie, et pour cela, quatre options s'offrent à vous : la victoire militaire, la victoire économique, la victoire scientifique et la victoire culturelle. Évidemment, cela va, en partie, dépendre du dirigeant qui aura été choisi en début de partie. Celui-ci ne pourra pas être changé en cours de route, et sera votre leader dans les trois Âges, qui sont l'Antiquité, l'Âge d'Exploration et l'Âge Moderne.

C'est pourquoi nous vous indiquons ci-dessous quels peuvent être les meilleurs choix de dirigeants selon chaque victoire.

Les meilleurs leaders de Civilization 7

Victoire militaire

  • Ashoka, conquérant du monde
  • Napoléon, révolutionnaire
  • Charlemagne
charlemagne

Victoire économique

  • Xerxès, Achéménide
  • Machiavel
  • Isabelle

Victoire scientifique

  • Confucius
  • Benjamin Franklin
  • Himiko, Reine du Wa

Victoire Culturelle

  • Auguste
  • La Fayette
  • Catherine II
civ7-lafayette
Ces personnages ne vous assureront pas la victoire, bien évidemment. Toutefois, pour la prise en main du jeu, choisir l'un d'entre eux en suivant sa spécialité pourrait vous permettre d'avoir une option pour remporter la partie. Il faudra néanmoins faire les bons choix, surtout lorsque vous allez passer à l'ère suivante. Cela dépendra aussi de vos adversaires, principalement en multijoueur.

civ7
D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer lorsque vous allez choisir votre leader, chacun possède deux traits indiquant leur force. L'exemple de Charlemagne montre qu'il est « militaire scientifique », pour vous préciser qu'il peut performer dans ces deux domaines. Très souvent, cela a un lien avec les actes de ces personnes dans l'histoire.

Mais Civilization 7, comme les autres opus de la franchise, possède une part d'aléatoire et rien ne vous assurera à 100 % la victoire à la fin de la partie...
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Civilization VII lance son imposante mise à jour 1.5.0
Civilization VII 16 septembre 2026

Civilization VII lance son imposante mise à jour 1.5.0

La mise à jour 1.5.0 de Civilization VII est enfin disponible, marquant le trente-cinquième anniversaire de la franchise. Au programme, une carte terrestre ultra-réaliste, de nouvelles options diplomatiques et le pack Hall of History introduisant des civilisations cultes.
Civilization 7 va s'attaquer à la conquête spatiale avec son prochain DLC
Civilization VII 07 septembre 2026

Civilization 7 va s'attaquer à la conquête spatiale avec son prochain DLC

Firaxis Games a dévoilé l'avenir de Civilization VII lors de la PAX West. Au programme de cette feuille de route, la mise à jour gratuite Arc of Tomorrow introduisant l'âge atomique, et l'extension payante Earthrise tournée vers l'espace. Des annonces ambitieuses qui tentent de faire oublier un lancement chaotique.
Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale
Civilization VII 25 juin 2026

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale

Firaxis déploie la mise à jour 1.4.1 pour Civilization 7, apportant des cartes inédites, le retour du multijoueur local et une refonte du système de bonheur. Mais le lancement simultané du DLC Brush and Blade suscite déjà une vive grogne tarifaire au sein de la communauté.

commentaires (2)

Avatar
fote (invité) Le 04/03/2025 à 10:45

"l'air suivante" => "l'ère suivante"

Avatar Corentin
Corentin Le 04/03/2025 à 13:04

Oups ! Merci, cette grossière erreur vient d'être corrigée.