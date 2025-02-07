Civilization 7 : Heure de sortie en France

Alors qu'il est très attendu, de nombreux joueurs retrouvez l'heure de sortie de Civilization 7 en France, pour en profiter le plus vite possible.
Après une interminable attente, Civilization 7
est sur le point d'atterrir sur PC et console, pour le plus grand plaisir de toute une communauté. Ce nouvel opus, plus grand et ambitieux que ses prédécesseurs, comme vous pouvez le constater dans notre test
, arrive avec une pléthore de nouveautés, et les plus impatients se demandent à partir de quelle heure Civilization 7 sera jouable en France
, pour les découvrir.
À quelle heure sort Civilization 7 ?
Pour que chaque joueur puisse se préparer, Firaxis Games a d'ores et déjà indiqué l'heure à partir de laquelle il sera possible de jouer à Civilization 7
. Très souvent, les jeux sont disponibles en fin de journée, ce qui augmente l'attente. Ce ne pas sera le cas ici, puisque Civilization 7 sera jouable assez vite dans la journée, assez tôt même
.L'heure de sortie de Civilization 7 en France est effectivement programmée pour 6 heures,
que ce soit sur Steam, PlayStation 4 ou 5, Xbox One et Series, mais aussi Nintendo Switch.
Si vous êtes vraiment impatients, sachez que l'accès anticipe de Civilization 7 est déjà disponible
, vous permettant de profiter du jeu de stratégie 4X au tour par tour dès maintenant. Sinon, il faudra attendre ce 11 février, 6h
.
Sachez que pour la sortie, les joueurs profiteront déjà d'un très joli contenu, notamment une vingtaine de leaders. D'autres arriveront plus tard au fil des mises à jour et extensions. D'ailleurs, une feuille de route a aussi été communiquée
. Autre bonne nouvelle pour celles et ceux qui comptent jouer avec des amis, le cross-play sera de la partie.
Rendez-vous donc dès 6h ce 11 février pour jouer à Civilization 7
, sur toutes les plateformes citées ci-dessus. Et si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
- PC
- Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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