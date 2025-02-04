Civilization VII accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2025 à 16h10
Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Civilization VII. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé du jeu de stratégie de Firaxis Games.
Civilization VII accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Civilization VII est assez attendu par la communauté, notamment parce qu'il s'agit du retour de la licence après neuf ans d'absence. Même si elle n'est pas destinée à tout le monde, cette licence est très appréciée par celles et ceux ayant un penchant pour la stratégie 4X. C'est ainsi que nous retrouvons Civilization VII parmi les jeux les plus attendus de l'année sur Steam, devant quelques cadors, comme Borderlands 4 ou encore Light no Fire, la future pépite d'Hello Games.


Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années, Civilization VII va profiter d'un accès anticipé, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de le découvrir avec quelques jours d'avance. C'est pourquoi, nous vous indiquons comment profiter de l'accès anticipé de Civilization VII si vous souhaitez y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Civilization VII grâce à l'accès anticipé ?

Si vous souhaitez parcourir Civilization VII avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, cela est possible, mais à une condition.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Civilization VII et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif d'acheter des éditions bien spécifiques. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluexe ou bien Fondateurs du titre de Firaxis Games, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Civilization VII. Rappelons, d'ailleurs, que cet accès anticipé permet de jouer à cette nouvelle production avec cinq jours d'avance, soit dès le 6 février 2025. 

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Évidemment, les éditions Deluxe et Fondateurs de Civilization VII ne comportent pas seulement les cinq jours d'accès anticipé et contiennent d'autres éléments, listés dans le tableau ci-dessous :

Avantages Standard Deluxe Fondateurs
Civilization 7 Oui Oui Oui
Accès anticipé de 5 jours  Non Oui Oui
Pack Tecumseh et Chaouanons Non Oui Oui
Collection Carrefours du monde  Non Oui Oui
Le pack Contenu Deluxe Non Oui Oui
Collection Droit de régner  Non Non Oui
Le Pack de contenu Fondateurs Non Non Oui
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Selon les informations partagées par les développeurs, l'accès anticipé de Civilization VII débutera à 06h00 (heure française), le 6 février. Vous pourrez donc y jouer assez tôt dans la journée. Vous pouvez aussi consulter notre test pour en savoir plus à son sujet.

Pour les autres, rendez-vous donc le 11 février pour découvrir Civilization 7 sur les différentes plateformes. Et si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
  • PC
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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