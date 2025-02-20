Civilization 7 a moins de joueurs que Civ 6, sorti il y a... 8 ans

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2025 à 12h12
Même s'il était très attendu, Civilization 7 n'arrive pas réellement à séduire les joueurs. Son prédécesseur possède d'ailleurs plus de joueurs simultanés, alors qu'il est sorti en 2016.
Civilization 7 a moins de joueurs que Civ 6, sorti il y a... 8 ans
Alors que Civilization 7 était l'un des jeux de stratégie les plus attendus de l'année, son lancement semble plus timide que prévu, au point que Civilization 6 continue d'attirer plus de joueurs quotidiens sur Steam.

Un lancement en demi-teinte pour Civilization 7

Selon les données de SteamDB, les pics de joueurs simultanés montrent que Civilization 7 peine à surpasser ses prédécesseurs :
  • Civilization 5 → 91 363 joueurs simultanés (record atteint il y a plus de 11 ans).
  • Civilization 6 → 162 657 joueurs simultanés.
  • Civilization 7 → 84 558 joueurs simultanés après son lancement la semaine dernière.
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Bien que Civilization 7 soit toujours dans le top 30 des jeux les plus joués sur Steam, il arrive régulièrement derrière Civilization 6 et même Civilization 5 en nombre de joueurs quotidiens, ce qui prouve que les joueurs sont pour le moment déçus de l'expérience.

Un accueil plus mitigé que ses prédécesseurs

Si Civilization 7 reste un bon jeu, son lancement n'a pas suscité le même enthousiasme que les opus précédents et de nombreux joueurs ont donc fait le choix de retourner sur les anciens épisodes de la franchise. Le lancement est d'ailleurs assez éloigné des deux précédents : 
  • Civilization 5 et Civilization 6 avaient tous deux obtenu 93 % d'avis positifs lors de leurs sorties.
  • Civilization 7 a reçu 76 % dans les critiques spécialisées et affiche une note "Mitigée" sur Steam.
Néanmoins, Civilization 7 devrait être un succès sur le long terme, puisque Firaxis travaille sur des mises à jour pour corriger les soucis dont se plaignent les joueurs, mais aussi pour améliorer l'expérience. De plus, du contenu sera également ajouté, comme l'explique la feuille de route

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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