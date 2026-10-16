MSI lance une RTX 5080 spéciale pour la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4

MSI et Activision s'associent pour une collaboration originale, avec la GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC. Cette carte graphique en édition limitée, aux couleurs du prochain Call of Duty, promet un design unique et des performances de pointe.

Une collaboration inattendue pour la prochaine génération

C'est une annonce qui risque de faire grand bruit auprès des joueurs PC et des fans de la franchise d'Activision. MSI, le géant du matériel informatique, vient d'officialiser un partenariat de choix pour le lancement de sa nouvelle carte graphique haut de gamme. Le fruit de cette union est la MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC, une édition spéciale et limitée entièrement dédiée au prochain opus, Call of Duty: Modern Warfare 4, dont la sortie est prévue ce 23 octobre (dès aujourd'hui pour l'accès anticipé de la campagne).

Alliant l'expertise technique reconnue de MSI à l'univers visuel puissant de la licence, cette carte se positionne d'ores et déjà comme une pièce de collection très convoitée pour certains joueurs.

Un design taillé pour le champ de bataille

MSI n'a pas fait les choses à moitié pour le design de cette édition limitée. La carte graphique arbore une esthétique d'inspiration militaire, rehaussée par des touches de jaune, couleur emblématique du logo du jeu. La plaque arrière est particulièrement soignée, rendant hommage au personnage de Ghost sur une partie, tout en laissant apparaître le circuit imprimé. L'autre moitié affiche fièrement le logo de Modern Warfare 4. C'est une déclaration d'amour à la franchise, pensée pour s'intégrer parfaitement dans les configurations les plus originales et stylisées.

L'originalité ne s'arrête pas à l'habillage. Pour la première fois au monde, le système de refroidissement lui-même adopte cette couleur jaune distinctive, créant une cohérence visuelle rarement vue sur un composant de ce type. MSI prouve une fois de plus son sens du détail et sa capacité à proposer des produits qui se démarquent non seulement par leurs performances, mais aussi par leur identité.

Des performances prêtes pour l'action

Sous ce capot stylisé se cache une technologie de pointe. La MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC est équipée du système de refroidissement TRI FROZR 4. Celui-ci garantit des températures optimales même durant les sessions de jeu les plus intenses. Il s'appuie sur des ventilateurs STORMFORCE aux pales texturées, une plaque de base en cuivre nickelé et une architecture d'ailettes complexe (Wave Curved 4.0 et Air Antegrade Fin 2.0) pour maximiser le flux d'air tout en assurant un fonctionnement quasi silencieux.

Que ce soit pour jouer dans n'importe quel mode à Modern Warfare 4 en 4K ou pour streamer ses exploits, cette carte est conçue pour offrir une expérience de jeu fluide et sans compromis.

Disponibilité et prix : comment se la procurer ?

La MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC sera disponible à partir du 23 octobre 2026. Son lancement coïncide donc avec la sortie de Modern Warfare 4 et se fera en exclusivité sur la boutique officielle de MSI France, ce qui laisse présager des stocks très limités.

Le prix n'a pas encore été communiqué par le constructeur, mais il faudra sans doute s'attendre à un tarif premium pour cette pièce d'exception. À titre indicatif, la MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio OC est vendue 1 700 €.

Un conflit mondial en perspective pour MW 4

Pour accompagner cette carte d'exception, le contexte du jeu se devait d'être à la hauteur. Call of Duty: Modern Warfare 4 plongera les joueurs au cœur d'un conflit moderne et intense. Le scénario prend place dans la péninsule coréenne, alors que la Corée du Nord déclenche une invasion à grande échelle. La campagne suivra un jeune soldat sud-coréen sur les lignes de front, dont le destin croisera celui de l'emblématique Capitaine Price, qui mène de son côté une guerre de l'ombre.

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Ce conflit, qui menace de déstabiliser l'équilibre mondial, emmènera les joueurs des tranchées coréennes aux rues de New York, en passant par Paris et Mumbai. Le jeu promet des combats réalistes, un mode multijoueur dynamique et le retour du très apprécié mode d'extraction DMZ.

















Rendez-vous donc ce 23 octobre, pour la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, mais aussi la carte graphique MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC.