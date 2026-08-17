Call of Duty: Modern Warfare 4 s'offre un partenariat inédit avec Samsung

Samsung frappe fort en devenant le partenaire officiel d'Activision pour le très attendu Call of Duty: Modern Warfare 4. Entre technologies d'affichage de pointe, intégration poussée du HDR10+ et présence exclusive à la gamescom 2026, cette alliance promet de redéfinir l'immersion visuelle des joueurs.

Le géant sud-coréen de l'électronique Samsung vient de confirmer une alliance stratégique majeure avec Activision. En devenant le fournisseur officiel de téléviseurs, moniteurs, barres de son et enceintes pour la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, la marque entend bien imposer son écosystème technologique dans le salon des joueurs. Ce partenariat inédit promet de sublimer le FPS, en offrant une expérience visuelle et sonore optimisée dès son lancement prévu pour le 23 octobre prochain.

Une immersion visuelle sublimée par le HDR10+ GAMING

L'un des arguments majeurs de cette collaboration réside dans l'intégration native de la technologie HDR10+ GAMING au sein même du moteur de Call of Duty: Modern Warfare 4. Concrètement, cette norme permet d'ajuster dynamiquement la luminosité et les contrastes scène par scène. Les joueurs équipés de matériel compatible bénéficieront ainsi d'une fidélité colorimétrique exceptionnelle, censée retranscrire fidèlement la vision des développeurs d'Activision.

Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics, souligne l'ambition de ce projet commun.

Nous sommes heureux d'être partenaire officiel de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour les téléviseurs, les écrans, les barres de son et les enceintes Wi-Fi. Grâce à nos technologies avancées en matière d'affichage et de son, nous sommes en mesure d'offrir une expérience plus immersive aux joueurs. Nous continuerons à travailler avec les principaux développeurs afin d'améliorer le gameplay sur nos différentes gammes d'écrans.

De son côté, Activision se félicite également de cette synergie. Cody Neal, directeur des partenariats, estime que l'équipement Samsung permet de décupler l'intensité des affrontements grâce à une réactivité et une clarté visuelle sans précédent.

Le format super ultrawide à l'honneur

Les amateurs de configurations PC musclées ne sont pas oubliés. Le jeu prendra officiellement en charge le format 32:9, une aubaine pour les possesseurs d'écrans incurvés très larges comme le Samsung Odyssey G9. Cette compatibilité offre un champ de vision élargi, un avantage tactique indéniable pour repérer les ennemis sur les vastes champs de bataille du mode multijoueur.

Rendez-vous à la gamescom 2026 et sur le Gaming Hub

Avant la commercialisation officielle du jeu, Samsung compte bien faire monter la pression. Le 21 août prochain, les utilisateurs du Samsung Gaming Hub pourront suivre en direct l'événement Call of Duty NEXT. Cette plateforme centralisée, qui regroupe déjà des services de cloud gaming comme le Xbox Cloud Gaming, se positionne comme un portail incontournable pour la communauté.

Enfin, la consécration de ce partenariat aura lieu lors de la gamescom 2026 à Cologne, du 26 au 30 août. Sur l'imposant stand de la marque, les visiteurs auront le privilège de tester Modern Warfare 4 en avant-première sur les moniteurs haut de gamme Odyssey. Les plus chanceux pourront même repartir avec des codes pour l'édition Vault du jeu. Une opération séduction massive qui prouve que l'alliance entre le matériel de pointe et les blockbusters vidéoludiques devient un enjeu majeur pour séduire les joueurs.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Rappelons qu'une bêta sera bientôt organisée, et nous connaissons déjà son contenu.