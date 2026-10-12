Call of Duty: Modern Warfare 4 Accès anticipé : Comment jouer à la campagne en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront parcourir la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par cet accès anticipé, sachez que nous vous indiquons comment en profiter.

Le mois d'octobre 2026 signera l'arrivée d'un tout nouvel opus Call of Duty, à savoir Call of Duty: Modern Warfare 4. En plus de son multijoueur et de son mode DMZ, Modern Warfare 4 proposera aux joueurs et aux joueuses une campagne, qui met en scène un jeune soldat sud-coréen nommé Park. Pour ce nouveau titre, Activision a, d'ailleurs, prévu un accès anticipé offrant la possibilité de parcourir la campagne avant le lancement.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé concernant la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, et donc comment y jouer avant le lancement du titre.

Comment jouer en avance à la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 grâce à l'accès anticipé ?

Si vous désirez réaliser la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible. Toutefois, il convient de remplir une condition bien spécifique.

En effet, pour profiter de l'accès anticipé concernant la campagne de Modern Warfare 4, et donc y jouer avec quelques jours d'avance, il faut acheter une édition de cet opus, avant sa sortie. Pour être plus précis, c'est donc en précommandant une version digitale/numérique de Call of Duty: Modern Warfare 4 (Standard ou Coffre d'armes/Vault) que vous pourrez profiter de l'accès anticipé dédié à la campagne. Activision a précisé ceci, à ce propos :

Cette offre est réservée aux personnes qui précommandent ou préachètent l'édition numérique Standard ou l'édition Coffre d'armes du jeu sur Xbox Series, Xbox sur PC, PlayStation 5, Battle.net, Steam, et Nintendo Switch 2.

Quand débute l'accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 4 ?

D'après les dernières informations partagées, l'accès anticipé à la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 débute le 16 octobre 2026, c'est-à-dire 7 jours avant le lancement officiel de cet opus. Cela laissera donc pas mal de temps aux joueurs et aux joueuses pour terminer la campagne de Modern Warfare 4 et donc être prêts à se lancer dans des parties multijoueur ou bien en DMZ le jour J.

No line holds forever. Pre-order digitally now and play Campaign Early access starting October 16. https://t.co/OKi6k0btQo — Call of Duty (@CallofDuty) October 11, 2026

Reste à savoir à partir de quelle heure l'accès anticipé à la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 se rendra disponible. Dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 doit sortir le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.