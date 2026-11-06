Modern Warfare 4/Warzone : Cronen Osprey, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2026 à 12h07
Nous vous expliquons comment récupérer gratuitement le fusil d'assaut Cronen Osprey sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone.
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Modern Warfare 4/Warzone : Cronen Osprey, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 1 a été lancée en ce début du mois de novembre 2026 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et sur Warzone 2.0 (désormais nommé Call of Duty: Warzone ou tout simplement Warzone). Qui dit nouvelle saison, dit bien évidemment, nouvelles armes. Parmi elles, le fusil d'assaut Cronen Osprey que les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement.

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D'ailleurs, ci-dessous, nous vous précisons comment débloquer gratuitement le fusil d'assaut Cronen Osprey sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal.

Comment débloquer le fusil d'assaut Cronen Osprey sur Modern Warfare 4 et Warzone ? 

Afin de débloquer le fusil d'assaut Cronen Osprey sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone, la communauté doit simplement jouer. En effet, pour récupérer ledit fusil d'assaut, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez, c'est en réalisant des parties sur Modern Warfare 4 et/ou Warzone que vous obtenez des Jetons pour le Passe. D'ailleurs, le fusil d'assaut Cronen Osprey est une nouvelle arme totalement gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.

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Afin d'ajouter le fusil d'assaut Cronen Osprey à votre arsenal d'armes sur Modern Warfare 4 et Warzone, vous devez, plus précisément, atteindre le palier/la page 16 du Passe de combat de la saison 1. Comme vous pourrez le constater, ledit équipement figure en tant que récompense gratuite. En fonction de votre progression et de votre temps de jeu, accéder à ce palier pourrait vous prendre un peu de temps.

Des détails sur le fusil d'assaut Cronen Osprey de Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone

Sur le site officiel de la franchise, le fusil d'assaut Cronen Osprey de Modern Warfare 4 et Warzone est décrit comme ceci : « Conçu avec précision pour des performances implacables, ce fusil de calibre 5,56 mm propose une cadence de tir inégalée sans sacrifier le contrôle, la précision ou la mobilité ». Les développeurs ajoutent que le Cronen Osprey « allie vitesse et puissance modérée, ce qui en fait un fusil d'assaut rapide et fiable sur le front », mais aussi que sa cadence de tir rivalise avec celle de la M4.

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D'ailleurs, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté sur le champ de bataille, sachez que nous vous dévoilons la liste des meilleures armes disponibles sur Call of Duty: Modern Warfare 4 dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone sont à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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