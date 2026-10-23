Modern Warfare 4 : Une sortie en musique avec un remix surprise du Wu-Tang Clan

Call of Duty: Modern Warfare 4 est désormais disponible sur consoles et PC, et Activision a choisi de marquer le coup en musique. Le Wu-Tang Clan revisite pour l'occasion l'un de ses plus grands classiques, avec un casting qui colle parfaitement au décor du jeu.

Après quelques jours d'accès anticipé réservé aux précommandes, durant lesquels sa campagne a déjà fait forte impression sur Steam, Call of Duty: Modern Warfare 4 est maintenant disponible pour tous. Pour accompagner ce lancement, Activision mise sur un remix de C.R.E.A.M., le titre culte du Wu-Tang Clan sorti en 1994, qui servait déjà de fil rouge aux bandes-annonces du jeu.

Un classique du rap new-yorkais version coréenne

C'est RZA, producteur et leader historique du groupe, qui signe ce remix. Il conserve l'instrumental reconnaissable du morceau original mais laisse cette fois le micro à trois figures du rap sud-coréen, Lee Young Ji, Jay Park et E Sens, qui posent de nouveaux couplets.

Le choix n'a rien d'un hasard puisque la campagne de Modern Warfare 4 se déroule en grande partie sur la péninsule coréenne. Activision avait d'ailleurs déjà joué la carte coréenne à Paris quelques jours avant la sortie, avec un PC Bang caché derrière une épicerie coréenne éphémère. Le morceau, que l'on entend également dans certaines cinématiques du jeu, est en ligne depuis quelques jours sur la chaîne YouTube officielle du Wu-Tang Clan.

Ce n'est pas la première fois que la licence s'associe au hip-hop, Method Man ayant notamment prêté sa voix à Call of Duty: Infinite Warfare en 2017.

La Corée au cœur de la campagne

La campagne s'ouvre sur une invasion de grande envergure de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Elle alterne entre le parcours d'un jeune soldat sud-coréen confronté à ses premiers combats et celui du capitaine Price, qui agit désormais en dehors de tout cadre officiel. L'action ne reste toutefois pas cantonnée à la Corée, puisque les missions passent également par New York, Mumbai et même Paris, le temps d'une course-poursuite dans la capitale.

À côté de l'histoire, le mode DMZ devient un extraction shooter à part entière, à savoir un mode où l'on part récupérer du butin en territoire ennemi avant de s'exfiltrer, avec le risque de tout perdre face à l'IA ou à d'autres joueurs. Il se déroule cette fois sur la carte de Hajin.

Le multijoueur arrive quant à lui avec 12 nouvelles cartes classiques, trois cartes pensées pour les affrontements à 64 joueurs du mode Guerre Terrestre et deux autres optimisées pour le mode Escarmouche. Le mode Secteur Létal propose par ailleurs une carte qui évolue en permanence.

















Disponibilité

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et Battle.net, avec un cross-play qui permet aux joueurs de toutes les plateformes de s'affronter dans les modes en ligne. En cas de souci de connexion, il est possible de suivre l'état des serveurs.