Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le mode DMZ présente sa carte et fait le plein d'informations

Activision a, récemment, partagé de nombreuses informations concernant le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, tout en dévoilant la carte disponible au lancement.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Modern Warfare 4 marquera le retour du mode DMZ, qui met l'accent sur l'extraction. Alors que la sortie de ce nouvel opus approche à grand pas, Activision a apporté de plus amples détails concernant le mode DMZ de Modern Warfare 4, tout en révélant un visuel présentant la carte.

Le mode DMZ de Modern Warfare 4 nous transporte à Hajin

Ainsi, le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 sera lancé avec la carte Hajin. Cette map comporte pas moins de 13 POI (comprenez « Points d'intérêt »). Chacun de ces lieux dispose d'un niveau de danger spécifique, nommé « Menace » et spécifié sur le HUD. Évidemment, plus le niveau est élevé, plus les ennemis seront dangereux et nombreux. Les joueurs et les joueuses auront ainsi tout intérêt à faire attention à leurs déplacements et à réaliser des éliminations discrètes, afin de rester inaperçus.

Hajin est un endroit impitoyable, où des patrouilles ennemies, tant fixes qu'itinérantes, sont disséminées à travers ce paysage ravagé par la guerre ; elles font partie d'une faction nord-coréenne secrète. En fonction de la menace que vous représentez à leurs yeux, les ennemis peuvent vous ignorer, vous rechercher ou vous attaquer activement. Certains ennemis sont plus habiles que d'autres.

Pour se déplacer sur la carte Hajin, la communauté pourra compter sur une grande variété de véhicules (voitures, trains, hélicoptères). Mais, les joueurs devront, avant tout cela, bien se préparer pour leur partie en DMZ.

Welcome to Hajin. Step into DMZ and find out where your next mission might take you. https://t.co/xcEsA3j5Wc — Call of Duty (@CallofDuty) October 5, 2026

La base d'opérations avancées du mode DMZ de Modern Warfare 4 se dévoile

Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposera la base d'opérations avancée (FOB), qui fait ainsi office de centre de commandement. Celle-ci sera composée de plusieurs structures, dont certaines seront accessibles dès les premières heures, tandis que d'autres devront être débloquées. Par exemple, la communauté pourra gérer ses Opérateurs disponibles, sélectionner à bon escient son équipement ou encore tester ses armes grâce au stand de tir.

En réalisant des missions et en réussissant leurs extractions, les joueurs accéderont à de nouvelles stations pour la base d'opérations avancée. L'imprimante 3D offrira, par exemple, la possibilité de fabriquer de l'équipement, le marchand vendra différents items et le Gunsmith sera l'occasion de dépenser son argent dans des accessoires.

Des détails complémentaires sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4

Le principe du mode DMZ est assez clair, et surtout similaire à la précédente itération : les joueurs et les joueuses devront récupérer du loot, après s'être infiltrés sur Hajin, puis réaliser différents objectifs (« DMZ orders »), avant de s'extraire.

En complément, il sera possible de sélectionner une opération dynamique, qui octroie de l'XP DMZ, de l'argent DMZ ainsi que du butin supplémentaire. Ou encore de se lancer à la chasse de lieutenants, qui aboutira à des affrontements conséquents et risqués. Activision précise à ce sujet que les « lieutenants sont des cibles de grande valeur dotées d'une résistance accrue et de comportements de combats distincts ». Dans tous les cas, à chaque partie, la communauté devra faire attention aux commandants, qui sont décrits comme des « boss errants » et coriaces.

À chaque fin de partie, la communauté peut s'attendre à un rapport détaillé (ressources récupérées, éliminations effectuées, ordres terminés, note attribuée en fonction des compétences, etc.) et à une montée de niveau. Sur ce point, les développeurs ont indiqué que le niveau maximum sera de 70.

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Pour finir, sachez qu'Activision a prévu de partager davantage d'informations sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans les prochains jours. Rappelons que ce nouvel opus Call of Duty sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.