Call of Duty: Modern Warfare 4 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2026 à 14h27
Sorti le 23 octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 attire déjà des millions de joueurs. Face à cet afflux massif, les serveurs peuvent parfois flancher. Découvrez comment vérifier l'état des serveurs et résoudre vos problèmes de connexion pour retourner rapidement sur le champ de bataille.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Call of Duty: Modern Warfare 4 et rejoindre une partie, sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Call of Duty: Modern Warfare 4, le dernier épisode en date, sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Modern Warfare 4, serveurs down ou en ligne ?

La plupart du temps, les serveurs de Modern Warfare 4 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Activision et Infinity Ward essayent de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au multijoueur, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Les serveurs Call of Duty: Modern Warfare 4 ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu ou celui qui partage les informations relatives aux mises à jour pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme le site du support d'Activision, qui indique si les serveurs sont en ligne (vert) ou non (rouge).

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.

  • Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Call of Duty: Modern Warfare 4.
  • Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. 
  • Redémarrez le PC, la PlayStation ou la Xbox : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou console.
  • Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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