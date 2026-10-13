Jouez à Modern Warfare 4 avant sa sortie, dans un PC Bang coréen à Paris avec Pape San

Pour accompagner la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision prépare un événement insolite à Paris les 17 et 18 octobre. Une épicerie coréenne éphémère y réservera quelques surprises aux visiteurs.

À quelques jours de la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, prévue le 23 octobre, Activision voit les choses en grand à Paris avec un événement éphémère baptisé « Chez Pape ». Les 17 et 18 octobre, le créateur de contenu Pape San, surnommé le « Maire de Séoul », accueillera le public dans une épicerie coréenne qui réserve quelques surprises aux visiteurs.

















Une épicerie coréenne aux couleurs de Call of Duty

Le lieu a été spécialement aménagé autour de l'univers du jeu, dont une partie de l'histoire se déroule sur la péninsule coréenne. Pour renforcer l'immersion, le chef Sukwon Yong proposera de la street food coréenne, tandis que des goodies exclusifs seront distribués dans la limite des stocks disponibles. Les visiteurs pourront également faire personnaliser leur manette Xbox, avec d'autres surprises annoncées pour le week-end.

Un PC Bang dissimulé derrière les rayons

Mais l'épicerie ne constitue qu'une partie de l'expérience. Derrière les rayons, une porte secrète donnera accès à un PC Bang, un type de cybercafé très populaire en Corée du Sud où les joueurs se retrouvent pour jouer sur ordinateur.

Les visiteurs pourront y découvrir une mission de la campagne se déroulant à Paris, mais aussi participer à des affrontements multijoueur avant le lancement officiel. Des invités surprises pourraient également être présents, avec la possibilité pour certains visiteurs de les défier directement sur place.

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Comment participer à l'événement « Chez Pape » ?

L'événement se tiendra les 17 et 18 octobre, mais son adresse n'a pas encore été dévoilée. Activision prévoit de la communiquer sur les réseaux sociaux de Call of Duty France, qu'il faudra donc surveiller pour connaître le lieu exact.

L'accès sera réservé aux personnes majeures, avec une pièce d'identité à présenter à l'entrée. Autre point à prendre en compte, le PC Bang sera installé en sous-sol, ce qui rend certaines parties de l'événement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cette opération permettra donc à quelques jours de la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 de découvrir le jeu dans un cadre assez inhabituel, entre culture coréenne, restauration et sessions de jeu anticipées.

Une expérience parfaite avant la sortie de Modern Warfare 4, qui se fera, pour rappel, le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.