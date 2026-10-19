Modern Warfare 4 humilie Black Ops 7 juste avec sa campagne, qui explose les records

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 11h31
Alors que seul son mode campagne est disponible en accès anticipé, Call of Duty: Modern Warfare 4 crée la surprise sur Steam. Avec des évaluations exceptionnelles et un nombre de joueurs impressionnant, ce nouvel opus redonne des couleurs à la franchise, et surtout à son mode solo.
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Modern Warfare 4 humilie Black Ops 7 juste avec sa campagne, qui explose les records

L'accès anticipé de Call of Duty: Modern Warfare 4 vient tout juste d'ouvrir ses portes, et les premiers retours sont au-delà des espérances d'Activision. Alors que les joueurs n'ont pour l'instant accès qu'à la campagne solo, le titre suscite un engouement que la série n'avait pas connu depuis très longtemps sur PC. Le rouleau compresseur marketing a fonctionné, mais c'est bien la qualité intrinsèque de cette aventure narrative qui semble retenir l'attention de la communauté, en attendant le lancement des modes multijoueur et DMZ.

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Un plébiscite historique sur Steam

Avec plus de 2 000 avis publiés en l'espace de 24 heures (3 600 actuellement), Modern Warfare 4 affiche un taux d'évaluations positives culminant à plus de 88 %. Bien que ces chiffres soient amenés à évoluer avec la sortie globale du jeu, cette performance propulse d'ores et déjà ce nouvel opus au sommet de la hiérarchie de la franchise sur la plateforme de Valve. Il s'agit tout simplement du jeu Call of Duty le mieux noté depuis la sortie du tout premier Black Ops en 2010.

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Ce succès souligne une attente très forte pour des expériences narratives soignées. Les joueurs ayant précommandé le jeu pour y jouer en avance constituent certes un public acquis à la cause, mais leur enthousiasme témoigne d'un saut technologique et d'une maîtrise qui faisaient cruellement défaut aux récents volets. Tous les accès anticipé n'ont pas offert un tel engouement, surtout ces dernières années.

Pour mettre en perspective la performance de Modern Warfare 4, il est intéressant de se pencher sur les évaluations des précédents opus sur Steam. Fait surprenant, un titre souvent décrié comme Call of Duty: Black Ops Cold War parvient à devancer le reboot de Modern Warfare de 2019.

Voici le détail des évaluations positives pour les onzes derniers jeux de la saga :

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Une revanche éclatante sur Black Ops 7

Au-delà des critiques élogieuses, ce sont les statistiques de fréquentation qui impressionnent. Les données affichées sur SteamDB ont relevé que l'application Call of Duty a rassemblé plus de 108 500 joueurs en simultané sur Steam, uniquement pour cette portion solo. Un chiffre colossal qui permet à Modern Warfare 4 d'éclipser le pic d'audience total de Black Ops 7 sur la même plateforme (100 000 à la sortie, il y a un an).

Alors que les récentes itérations comme Modern Warfare 3 et Black Ops 7 avaient été vivement critiquées pour la brièveté et le manque d'inspiration de leurs scénarios, ce nouveau chapitre rappelle une vérité fondamentale. La force de la licence réside aussi dans sa capacité à offrir des moments de bravoure mémorables et une direction narrative claire, des éléments qui donnent toute son épaisseur à l'expérience globale du jeu.

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La sortie pour toutes et tous de Call of Duty: Modern Warfare 4 est programmée pour ce 23 octobre, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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