Modern Warfare 4 : Pourquoi la dernière publicité Call of Duty fait tant parler d'elle ?

Une récente publicité pour Call of Duty: Modern Warfare 4 secoue la toile. En affichant en lettres majuscules que le jeu ne sera pas sur le Xbox Game Pass cette année, Microsoft dévoile une stratégie de communication surprenante qui en dit long sur les difficultés de son service.

La stratégie marketing de XBOX prend une tournure inattendue. Une nouvelle campagne promotionnelle pour Call of Duty: Modern Warfare 4 a récemment fait son apparition sur les réseaux sociaux, attirant l'attention pour une raison bien particulière. Plutôt que de mettre en avant les qualités du jeu, l'affiche publicitaire insiste lourdement sur son absence du Xbox Game Pass.

Un message publicitaire qui surprend les joueurs

La publicité, repérée par l'utilisateur CloseTalker sur le forum ResetEra, a rapidement fait le tour du web. Selon la bibliothèque publicitaire de Meta, la campagne a été lancée le 27 juin sur des plateformes comme Facebook, Instagram et Threads. Ce qui choque les internautes, c'est la taille du message indiquant que le titre ne sera pas disponible sur le service par abonnement de Microsoft cette année. Ces mots occupent en effet plus d'espace visuel que le nom du jeu lui-même.

Si certains y voient une volonté de transparence pour ne pas tromper les fans occasionnels qui pourraient s'abonner en pensant y trouver le nouveau jeu de tir, d'autres soulignent l'ironie de la situation. Pendant des années, la firme américaine a peiné à communiquer clairement sur les avantages de son service, et a ensuite assuré que les plus grands jeux, y compris les Call of Duty, seront présents dès le lancement dans le Game Pass.

Aujourd'hui, elle utilise un espace publicitaire précieux pour clamer haut et fort une restriction majeure concernant sa franchise la plus populaire.





Les raisons financières derrière ce choix stratégique

Ce changement de cap n'est pas anodin et s'inscrit dans un contexte financier complexe pour la division jeu vidéo de l'entreprise, désormais dirigée par Asha Sharma. En avril dernier, XBOX avait déjà annoncé que les futurs épisodes de la saga ne feraient plus leur apparition sur le Game Pass dès le jour de leur sortie. Cette décision fait suite à des rapports publiés en octobre dernier, estimant que l'intégration au service avait engendré un manque à gagner de près de 300 millions de dollars sur les ventes de Black Ops 6.

Proposer une franchise aussi lucrative pour le prix d'un mois d'abonnement cannibalise logiquement les ventes directes. En retardant l'arrivée des nouveaux opus d'un an sur son catalogue numérique, l'entreprise espère relancer ses revenus.

Dans tous les cas, Call of Duty: Modern Warfare 4 est prévu pour sortir le 23 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Un accès anticipé sera disponible pour la campagne.