Call of Duty: Modern Warfare 4 confirme un accès anticipé, plutôt important, pour la campagne

Activision et Infinity Ward ont, récemment, indiqué qu'un accès anticipé pour la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 est prévu.

Depuis sa révélation officielle, Call of Duty: Modern Warfare 4 ne cesse de profiter de nouvelles informations, qui sont dévoilées au compte-gouttes par Activision et Infinity Ward. Cette fois-ci, le studio de développement et l'éditeur ont confirmé qu'un accès anticipé pour la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 est proposé.

Call of Duty: Modern Warfare 4 aura le droit à un accès anticipé

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision et Infinity Ward ont confirmé que la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 dispose d'un accès anticipé. Celui-ci se veut, d'ailleurs, assez conséquent. D'après les informations partagées, l'accès anticipé permet de jouer à la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 à partir du 16 octobre 2026, soit une semaine avant le lancement du jeu.

MW4 Campaign Early Access: CONFIRMED



Mission prep starts early. Pre-order Modern Warfare 4 digitally and get Campaign Early Access, starting October 16.



🛒: https://t.co/6R3gdeX6mY pic.twitter.com/vPZJNUBNq5 — Call of Duty (@CallofDuty) June 12, 2026

Pour en bénéficier, il suffit de précommander l'une des éditions numériques de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur les stores adéquats (Steam, PS Store, Microsoft Store, etc.).

Les éditions prévues pour Call of Duty: Modern Warfare 4

Comme vous le savez probablement déjà, deux éditions sont prévues pour Call of Duty: Modern Warfare 4. La Standard est affichée au prix de 69,99 € sur PC, contre 79,99 € sur consoles. Celles et ceux qui désirent acheter l'édition Coffre d'armes/Vault devront, quant à eux, débourser 99,99 € sur PC, ou 109,99 € sur PS5 et Xbox Series.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est attendu pour le 23 octobre 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Cet opus Call of Duty n'arrivera pas sur PS4 et Xbox One.