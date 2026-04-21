Game Pass : Les prix baissent pour l'abonnement Ultimate et PC Game Pass, mais il y a un hic...

Xbox a, très récemment, annoncé une baisse de tarif pour certains abonnements Game Pass, avec une mauvaise nouvelle.

Il y a quelques jours de cela, Asha Sharma, qui est présidente de Xbox, avait parlé du prix du Game Pass dans un mémo interne et avait alors indiqué que celui-ci était trop élevé. Des changements étaient ainsi attendus. Il n'aura pas fallu patienter trop longtemps étant donné que Xbox vient tout juste d'annoncer une baisse de tarif pour certains abonnements Game Pass, qui se fera au détriment de l'arrivée des jeux Call of Duty dès leur sortie.

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Le Game Pass baisse ses prix

En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X d'Asha Sharma, Xbox a opéré des changements concernant le prix des abonnements Game Pass. Ainsi, le Game Pass Ultimate coûte désormais 20,99 € par mois, contre 26,99 € avant cette modification. De plus, l'abonnement PC Game Pass passe de 14,99 € à 12,99 € par mois.

Game Pass Ultimate has become too expensive for too many players. Starting today, we're dropping the price from $29.99 to $22.99/month.

Future Call of Duty titles will no longer join Game Pass Ultimate on day one. They will join this tier the following holiday after launch (about… — Asha (@asha_shar) April 21, 2026

Cette baisse du prix de ces abonnements Game Pass fera certainement plaisir à la communauté, bien que cela impliquera de faire une petite concession.

L'arrivée des jeux Call of Duty ne se fera plus Day-One dans le Game Pass Ultimate

Dans cette même publication sur Twitter/X, Asha Sharma précise, cependant, que « les prochains titres Call of Duty ne seront plus disponibles sur Game Pass Ultimate dès leur sortie ». Les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass Ultimate devront attendre quelques mois supplémentaires, étant donné que les prochains opus Call of Duty « seront ajoutés à cette offre [du Game Pass] lors des fêtes de fin d'année suivant leur lancement (environ un an plus tard) ».

Soulignons le fait que ce changement ne concerne pas les jeux Call of Duty d'ores et déjà disponibles. La présidente de Xbox indique à ce sujet : « Les titres Call of Duty actuels resteront accessibles aux abonnés Ultimate ».