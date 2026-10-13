Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 octobre 2026 à 11h29
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Call of Duty: Modern Warfare 4.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les configurations PC

C'est à la fin du mois d'octobre 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Call of Duty: Modern Warfare 4, qui dispose d'une campagne, en plus de son multijoueur et de son mode DMZ. Très attendu par la communauté, ce nouvel opus Call of Duty doit débarquer sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Call of Duty: Modern Warfare 4.

Configurations PC Call of Duty: Modern Warfare 4

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que 8 Go de RAM sont demandés pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée et 32 Go pour celle du ray tracing. L'équipe de développement précise également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 115 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Modern Warfare 4 sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Call of Duty: Modern Warfare 4 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Widows 10 64 Bit Windows 11 64 bits
Processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600
Mémoire 8 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970/1060 ou AMD Radeon RX 470 ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
Mémoire vidéo 3 Go 8 Go
Stockage requis 115 Go - SSD requis 115 Go - SSD requis
Carte son Compatible avec DirectX Compatible avec DirectX
Réseau Connexion Internet haut débit Connexion Internet haut débit

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Les détails de la configuration du ray tracing

  Configuration ray tracing
Système d'exploitation Windows 11 64 bits
Processeur Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 3700X
Mémoire 32 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT
Mémoire vidéo 16 Go
Stockage requis 115 Go - SSD requis
Carte son Compatible avec DirectX
Réseau Connexion Internet haut débit

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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