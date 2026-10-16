Grève chez Activision : que se passe-t-il en coulisses avant la sortie de Call of Duty ?

À quelques jours du lancement très attendu du nouveau Call of Duty, la tension monte chez Activision. Les testeurs QA, essentiels au bon fonctionnement du jeu, ont voté en faveur d'une grève après deux ans de négociations infructueuses pour obtenir un contrat, menaçant de perturber l'expérience des joueurs.

Si la campagne sort ce 16 octobre en accès anticipé, l'arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour toutes et tous n'est pas prévue avant le 23 octobre. Mais ce lancement pourrait connaître quelques soucis. La raison ? Le traitement d'Activision envers ses testeurs QA, des personnes de l'ombre qui permettent à ce que les jeux sortent dans le meilleur état possible. Face au refus de la société de leur fournir un contrat, ils menacent de se mettre en grève.

Un vote pour la grève à un moment critique

Les membres du syndicat de l'assurance qualité d'Activision ont officiellement autorisé le déclenchement d'une grève. Selon une information rapportée par le média Aftermath, cette décision radicale intervient après deux longues années de négociations qui n'ont toujours pas abouti à la signature d'un contrat de travail. Cette situation contraste fortement avec celle d'autres studios rachetés par Microsoft en 2024, comme Blizzard et Zenimax, dont les employés ont déjà sécurisé leurs contrats. Pour les équipes QA d'Activision, ce blocage est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Le timing de cette menace de grève n'a rien d'anodin, étant donné que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive dans une semaine. Les testeurs QA considèrent cette période comme une opportunité cruciale pour démontrer leur rôle indispensable au sein de l'équipe de développement.

















La voix des testeurs, « un jeu construit sur fond de négociations »

Jenna Huffman, testeuse QA impliquée dans le processus de négociation, a tenu à faire passer un message aux futurs joueurs du titre. Elle souligne le contexte difficile dans lequel le jeu a été finalisé.

Nous voulons que les joueurs sachent que ce jeu a été construit sur fond de ces négociations. C'est notre période la plus chargée de l'année, surtout après la sortie, car c'est à ce moment-là que les joueurs le prennent vraiment en main. Non seulement nous voyons les problèmes que nous avons déjà identifiés dans le jeu, mais les joueurs découvriront des choses que personne n'a vues auparavant et que nous devons gérer.

Si Activision continue de faire traîner les négociations, l'équipe disposera de moins de temps pour les tests, ce qui pourrait avoir des conséquences directes et visibles pour la communauté.

Un débrayage des équipes QA, même de courte durée, pourrait sérieusement impacter la qualité du jeu. Les joueurs pourraient notamment être confrontés des bugs qui s'additionnent sans qu'ils ne soient résolus, mais aussi d'autres soucis techniques qui persistent.

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La réponse d'Activision

Contacté par Aftermath, Activision a affirmé avoir négocié de « bonne foi ». Un porte-parole a déclaré que « notre objectif est un premier contrat juste qui soutient les membres de notre équipe QA et le succès à long terme de l'entreprise. Nous restons engagés dans un dialogue ouvert avec le syndicat et avons proposé de nous rencontrer à nouveau les 21 et 22 octobre. »

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L'éditeur a également précisé respecter le droit de grève de ses employés, tout en assurant avoir mis en place des « plans pour garantir qu'il n'y ait aucune perturbation pour les joueurs ou les lancements de jeux à venir. » La situation reste donc tendue, à quelques jours d'une des sorties les plus importantes de l'année pour l'industrie.