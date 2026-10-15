Activision tacle le prochain Zelda et couronne Call of Duty et GTA 6

Alors que cette fin d'année 2026 promet d'être historique pour le jeu vidéo, le directeur marketing d'Activision a déjà désigné ses vainqueurs en toute humilité bien entendu. Selon lui, le très attendu remake de Zelda Ocarina of Time ne fera pas le poids face aux mastodontes que sont GTA 6 et Call of Duty: Modern Warfare 4.

Cette fin d'année 2026 ne sera pas commune. Avec la sortie de Grand Theft Auto VI, nul doute que des records seront battus et que la majeure partie de l'attention sera concentré vers cette production XXL, alors même que le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time arrive quelque jours plus tôt. Mais selon Activision, un autre jeu pourrait jouer les trouble-fête, Call of Duty: Modern Warfare 4 bien entendu.

Un duel au sommet qui exclut Nintendo

Tyler Bahl, le directeur marketing d'Activision, a récemment pris la parole pour clarifier la hiérarchie des futures sorties, balayant d'un revers de la main les ambitions de Nintendo face aux géants du divertissement mature. Lors d'une récente entrevue accordée au média The Game Business, le responsable marketing n'a pas mâché ses mots.

Alors que la communauté s'amuse déjà à comparer l'engouement autour de ces sorties au phénomène cinématographique de l'été 2023 (notamment entre Barbie et Oppenheimer), Tyler Bahl a tenu à recadrer les débats. Interrogé sur la popularité du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time face au titre de Rockstar, sa réponse fut sans équivoque et assez étonnante.

Sans vouloir offenser Zelda, Grand Theft Auto et Call of Duty sont les deux plus gros jeux de l'année.

Cette déclaration audacieuse, voire arrogante, souligne la confiance inébranlable d'Activision en sa propre franchise qu'il place sur un pied d'égalité avec le mastodonte de Rockstar Games. Alors même qu'elle est sur le déclin, et que Black Ops 7 a déçu. Pour lui, le public cible et la force de frappe de ces deux licences transcendent largement ce que peut proposer la firme de Kyoto, même avec l'un des jeux les plus mythiques de son histoire.

















L'effet d'entraînement de GTA 6 sur l'industrie

Loin de voir le titre de Rockstar comme un rival destructeur, le cadre d'Activision perçoit cette sortie comme une véritable aubaine pour l'ensemble du marché. Selon son analyse, l'arrivée d'un tel phénomène culturel va massivement relancer les ventes de consoles PlayStation et Xbox. Des millions de joueurs, anciens comme nouveaux, vont s'équiper pour l'occasion.

Cette dynamique matérielle représente une opportunité en or pour Modern Warfare 4. En augmentant drastiquement le parc de machines installées, le jeu de tir bénéficiera mécaniquement d'une base d'acheteurs potentiels décuplée. C'est une synergie rare où le succès exceptionnel d'un concurrent sert directement les intérêts de l'autre.

















Nous verrons bien ce qu'en pensent les joueurs fin décembre, une fois que ces trois jeux seront sortis, et qui arrivera à se hisser derrière GTA 6. N'hésitez pas à nous dire, par l'intermédiaire des commentaires, pour lequel de ces trois jeux vous allez craquer en premier.