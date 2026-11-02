Comment tourne vraiment Call of Duty Modern Warfare 4 sur la Switch 2 ?

Le retour de Call of Duty sur une console Nintendo est enfin une réalité, après une très longue attente pour les joueurs. Si le portage de Modern Warfare 4 sur Switch 2 impressionne techniquement, puisqu'il reste très beau, une analyse révèle un retard d'affichage important qui pourrait désavantager les joueurs en multijoueur.

Un retard d'affichage qui pose question

L'expertise technique de Digital Foundry a permis de mettre en lumière un écart significatif entre les différentes versions de Call of Duty: Modern Warfare 4. Les mesures révèlent que la latence en multijoueur atteint 81 millisecondes lorsque la console est sur son socle, et grimpe à une moyenne de 100 millisecondes en mode portable. À titre de comparaison, la version PlayStation 5 affiche une latence de seulement 49 millisecondes.

Ces tests ont été réalisés avec des manettes sans fil, en opposant la manette Pro de la Switch 2 à la DualSense. En mode nomade, les résultats fluctuent même entre 83 et 125 millisecondes. Cette différence de réactivité pourrait créer un véritable désavantage pour les joueurs Nintendo lors des affrontements en multijoueur, augmentant la frustration.

La réactivité ici n'est tout simplement pas aussi bonne que sur les autres consoles, et ce décalage en mode portable est véritablement préjudiciable aux performances.

Des performances globales honorables

Malgré cette ombre au tableau concernant la latence, le portage reste globalement salué. Le mode multijoueur parvient à maintenir un taux de rafraîchissement de 60 FPS la majeure partie du temps. Les joueurs équipés d'un téléviseur compatible avec le taux de rafraîchissement variable remarqueront d'ailleurs beaucoup moins les légères baisses de fluidité. De son côté, la campagne solo fait le choix d'un verrouillage à 30 FPS, accompagné d'une résolution dynamique.

















En mode salon avec l'activation du DLSS, le titre vise une définition de 900p. Néanmoins, lors des séquences les plus chargées en action, comme la course-poursuite dans les rues de Paris, la résolution peut chuter jusqu'à 450p. L'expérience portable cible quant à elle le 720p, avec des baisses ponctuelles pouvant atteindre 360p.

Le fruit d'un accord majeur

Il faut remonter à 2013 avec l'épisode Call of Duty: Ghosts sur Wii U pour retrouver la trace d'un jeu de la licence sur une machine du constructeur japonais. Ce grand retour est la conséquence directe de l'accord de dix ans proposé par Microsoft à Nintendo. Cette promesse avait été formulée alors que le géant américain cherchait à obtenir l'approbation des autorités de régulation pour le rachat colossal d'Activision Blizzard.

Par ailleurs, l'éditeur a récemment pris la parole concernant le contenu même du jeu. Activision a présenté ses excuses aux familles des victimes de la bousculade mortelle d'Itaewon et a confirmé le retrait des images réelles de cette tragédie qui avaient été initialement intégrées dans ce quatrième volet de Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui des meilleures armes, mais aussi celui des meilleurs atouts à équiper.