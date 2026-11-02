Comment tourne vraiment Call of Duty Modern Warfare 4 sur la Switch 2 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 12h29
Le retour de Call of Duty sur une console Nintendo est enfin une réalité, après une très longue attente pour les joueurs. Si le portage de Modern Warfare 4 sur Switch 2 impressionne techniquement, puisqu'il reste très beau, une analyse révèle un retard d'affichage important qui pourrait désavantager les joueurs en multijoueur.
Ajouter aux sources préférées
Comment tourne vraiment Call of Duty Modern Warfare 4 sur la Switch 2 ?

Un retard d'affichage qui pose question

L'expertise technique de Digital Foundry a permis de mettre en lumière un écart significatif entre les différentes versions de Call of Duty: Modern Warfare 4Les mesures révèlent que la latence en multijoueur atteint 81 millisecondes lorsque la console est sur son socle, et grimpe à une moyenne de 100 millisecondes en mode portable. À titre de comparaison, la version PlayStation 5 affiche une latence de seulement 49 millisecondes.

Ces tests ont été réalisés avec des manettes sans fil, en opposant la manette Pro de la Switch 2 à la DualSense. En mode nomade, les résultats fluctuent même entre 83 et 125 millisecondes. Cette différence de réactivité pourrait créer un véritable désavantage pour les joueurs Nintendo lors des affrontements en multijoueur, augmentant la frustration. 

La réactivité ici n'est tout simplement pas aussi bonne que sur les autres consoles, et ce décalage en mode portable est véritablement préjudiciable aux performances.

Miniature vidéo

Des performances globales honorables

Malgré cette ombre au tableau concernant la latence, le portage reste globalement salué. Le mode multijoueur parvient à maintenir un taux de rafraîchissement de 60 FPS la majeure partie du temps. Les joueurs équipés d'un téléviseur compatible avec le taux de rafraîchissement variable remarqueront d'ailleurs beaucoup moins les légères baisses de fluidité. De son côté, la campagne solo fait le choix d'un verrouillage à 30 FPS, accompagné d'une résolution dynamique.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En mode salon avec l'activation du DLSS, le titre vise une définition de 900p. Néanmoins, lors des séquences les plus chargées en action, comme la course-poursuite dans les rues de Paris, la résolution peut chuter jusqu'à 450p. L'expérience portable cible quant à elle le 720p, avec des baisses ponctuelles pouvant atteindre 360p.

Le fruit d'un accord majeur

Il faut remonter à 2013 avec l'épisode Call of Duty: Ghosts sur Wii U pour retrouver la trace d'un jeu de la licence sur une machine du constructeur japonais. Ce grand retour est la conséquence directe de l'accord de dix ans proposé par Microsoft à Nintendo. Cette promesse avait été formulée alors que le géant américain cherchait à obtenir l'approbation des autorités de régulation pour le rachat colossal d'Activision Blizzard.

Par ailleurs, l'éditeur a récemment pris la parole concernant le contenu même du jeu. Activision a présenté ses excuses aux familles des victimes de la bousculade mortelle d'Itaewon et a confirmé le retrait des images réelles de cette tragédie qui avaient été initialement intégrées dans ce quatrième volet de Modern Warfare.

À lire également

Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile le contenu de sa saison 1, on fait le point sur les nouveautés à venir
Call of Duty: Modern Warfare 429 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile le contenu de sa saison 1, on fait le point sur les nouveautés à venir

Activision et Infinity Ward ont, récemment, révélé des détails concernant le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4. Voici un récapitulatif à propos des…

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui des meilleures armes, mais aussi celui des meilleurs atouts à équiper.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Modern Warfare 4 : La cinématique d'ouverture va être modifiée en urgence
CoD : Modern Warfare 4 30 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : La cinématique d'ouverture va être modifiée en urgence

Suite à une vive polémique, Activision a annoncé la modification de la cinématique d'ouverture de Call of Duty: Modern Warfare 4. Le jeu utilisait des images réelles de la tragédie d'Itaewon survenue en 2022 pour illustrer son conflit fictif, provoquant l'indignation légitime des familles des victimes.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes
CoD : Modern Warfare 4 30 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour tenter de mieux prendre en main le FPS et surtout performer davantage sur le champ de bataille.
WZ.55 Striga loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 30 octobre 2026

WZ.55 Striga loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette (SMG) WZ.55 Striga sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
KG-7 Vulcan loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 30 octobre 2026

KG-7 Vulcan loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil de sniper KG-7 Vulcan sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Hyeon Burst loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 30 octobre 2026

Hyeon Burst loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut Hyeon Burst sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
MAR-9 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements
CoD : Modern Warfare 4 30 octobre 2026

MAR-9 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil tactique MAR-9 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

commentaire (0)