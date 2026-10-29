Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile le contenu de sa saison 1, on fait le point sur les nouveautés à venir

Activision et Infinity Ward ont, récemment, révélé des détails concernant le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4. Voici un récapitulatif à propos des nouveautés prévues.

Comme cela avait été annoncé précédemment, Call of Duty: Modern Warfare 4 va se doter de sa saison 1 au début du mois de novembre 2026, et plus précisément le 6. Alors qu'il reste encore quelques jours à patienter, Activision et Infinity Ward ont déjà partagé des informations sur le contenu de la saison 1 de Modern Warfare 4. Il est donc grand temps de faire le point.

Les nouveautés prévues pour la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 et son multijoueur

Au lancement de la saison 1, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Modern Warfare 4 pourront découvrir de nouvelles cartes pour le mode multijoueur. Trois sont prévues pour le début de la saison, tandis que d'autres arriveront plus tard. Mais voici les cartes débarquant le 6 novembre prochain :

Backstab - 6 versus 6 (taille moyenne)

Canyon - 6 versus 6 (taille moyenne)

Shoot House - 6 versus 6 (taille moyenne)

En outre, les développeurs ont prévu d'implanter de nouveaux modes de jeu sur le multijoueur de Modern Warfare 4. Deux d'entre eux, qui sont en lien avec Halloween, se rendront disponibles avant la sortie de la saison 1 : Possession, le 29 octobre, et Infected, le 30 octobre. Avec la saison 1, ce sont trois modes de jeu, dont certains bien connus de la communauté, qui seront implantés :

Grind : « Éliminez des joueurs, récupérez leurs plaques d'identité et déposez-les à la Banque pour marquer des points dans Grind. La carte compte deux Banques, et les deux équipes peuvent y déposer les plaques d'identité qu'elles transportent. Les opérateurs peuvent transporter plusieurs plaques d'identité et les lâchent toutes lorsqu'ils sont éliminés. Ramassez-les et déposez-les à la Banque pour marquer un maximum de points ».

: « Éliminez des joueurs, récupérez leurs plaques d'identité et déposez-les à la Banque pour marquer des points dans Grind. La carte compte deux Banques, et les deux équipes peuvent y déposer les plaques d'identité qu'elles transportent. Les opérateurs peuvent transporter plusieurs plaques d'identité et les lâchent toutes lorsqu'ils sont éliminés. Ramassez-les et déposez-les à la Banque pour marquer un maximum de points ». Drop Zone : « Les riches s'enrichissent encore davantage : les équipes s'affrontent pour conserver le contrôle d'un seul objectif qui change régulièrement. Des largages aériens périodiques déversent des colis Killstreak au-dessus de la Drop Zone. Ouvrez-les pour obtenir des séries d'éliminations aléatoires que vous pourrez utiliser pour défendre votre position ou pour percer les lignes ennemies la prochaine fois que celles-ci prendront le contrôle de la Drop Zone ».

: « Les riches s'enrichissent encore davantage : les équipes s'affrontent pour conserver le contrôle d'un seul objectif qui change régulièrement. Des largages aériens périodiques déversent des colis Killstreak au-dessus de la Drop Zone. Ouvrez-les pour obtenir des séries d'éliminations aléatoires que vous pourrez utiliser pour défendre votre position ou pour percer les lignes ennemies la prochaine fois que celles-ci prendront le contrôle de la Drop Zone ». Gauntlet 1 versus 1 : « Vous vous sentez en confiance ? Lancez-vous dans l'affrontement ultime avec l'arrivée du Gunfight en 1 contre 1, accessible via l'événement Wager Match. Misez vos trophées et éliminez l'ennemi pour remporter la victoire. Le joueur vainqueur reste en lice pour affronter un autre adversaire. Remportez plusieurs matchs pour décrocher la récompense mise en jeu ».

Les ajouts de la saison 1 sur le mode DMZ de Modern Warfare 4

Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 fera également le plein de nouveautés avec la saison 1. Ainsi, la carte d'Hajin se dotera d'une toute nouvelle zone, baptisée X01. Là-bas, les joueurs et les joueuses pourront explorer une structure imposante, qui sera peuplée d'ennemis : « Préparez-vous à une forte résistance : selon les renseignements rapportés par Ghost, des troupes et spécialistes de la faction nord-coréenne 100 Spirits pourraient être actifs dans les environs, et il sera peut-être imprudent de les affronter en combat direct ».

D'ailleurs, à cet endroit, la communauté pourra affronter un nouveau commandant, nommé The Captain. En complément, sachez que la base d'opérations avancée aura le droit à de nouvelles fonctionnalités et quelques nouveautés, notamment pour l'imprimante 3D, le vendeur ou encore les tableaux concernant les commandants ainsi que lieutenants.

Les armes, les packs et les événements de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4

Cette nouvelle et première saison de Call of Duty: Modern Warfare 4 étoffera, bien évidemment, l'arsenal d'armes, avec les entrées suivantes :

Cronen Osprey - Fusil d'assaut.

CSG-35 - SMG.

La mi-saison apportera, quant à elle, le fusil à pompe Jak 12 et l'arme de mêlée ZLR Talonhawk. À ce moment-là, Infinity Ward ajoutera plusieurs accessoires. La saison 1 marquera aussi l'arrivée d'un nouvel événement sur Modern Warfare 4 : « Wager Watch », qui permettra de récupérer diverses récompenses (nouveaux accessoires, skins d'Opérateurs, plans d'armes et skins d'armes).

La saison 1 sera l'occasion pour les joueurs et les joueuses de découvrir un nouveau Passe de combat, qui sera aussi proposé selon sa version BlackCell. Comme toujours, progresser dans ce Passe donnera la possibilité de débloquer diverses récompenses.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver, depuis le 23 octobre 2026, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.