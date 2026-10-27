Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleurs atouts à équiper

Nous vous partageons une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, afin de performer en multijoueur.

Étant donné que Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif, les joueurs et les joueuses doivent façonner les meilleurs loadouts/classes possibles. Si cela exige d'opter pour les meilleures armes, les atouts, qui offrent des effets intéressants, doivent aussi être choisis avec soin. D'ailleurs, il se peut que vous ne sachiez pas lesquels choisir.

Si tel est le cas, sachez que nous vous proposons une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, notamment pour le mode multijoueur.

Les meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Sur Call of Duty: Modern Warfare 4, chaque loadout/classe peut posséder jusqu'à 3 atouts au maximum. La plupart d'entre eux se débloquent au fur et à mesure de votre progression, et surtout en fonction de votre niveau de joueur. De ce fait, il se peut que vous n'ayez pas encore accès à certains atouts listés ci-dessous. Rassurez-vous, en jouant et en gagnant de l'XP, vous les débloquerez.

Par ailleurs, il y a des chances que les éléments proposés dans ce qui suit ne vous conviennent pas, notamment en raison de votre style de jeu ou bien de vos armes choisies. Par exemple, équiper l'atout Surarmement peut être intéressant dans le cas où vous optez pour un fusil de précision en arme principale, et que vous voulez avoir une SMG en secondaire. Autrement, Surarmement n'est pas nécessaire, surtout si vous jouez qu'avec une seule arme principale. N'hésitez donc pas à adapter en fonction de vos préférences et classes.

Dans tous les cas, voici une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, et ce, pour chaque catégorie proposée.

Meilleurs Atouts 1 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Fantôme → Indétectable par les signalements ennemis, les drones, les radars portatifs et les capteurs cardiaques.

→ Indétectable par les signalements ennemis, les drones, les radars portatifs et les capteurs cardiaques. Surarmement → Portez deux armes principales.

→ Portez deux armes principales. Alerte Maximale → Affiche des pulsations visuelles lorsque vous êtes repéré par un ennemi en dehors de votre champ de vision.

→ Affiche des pulsations visuelles lorsque vous êtes repéré par un ennemi en dehors de votre champ de vision. Chaîne d'éliminations → Les éliminations effectuées avec des séries d'éliminations rapportent la moitié des points de série.

Meilleurs Atouts 2 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Ninja → Vos mouvements sont plus silencieux, avec une portée du son considérablement réduite.

→ Vos mouvements sont plus silencieux, avec une portée du son considérablement réduite. Main leste → Rechargez, utilisez de l'équipement et changez d'arme plus rapidement.

→ Rechargez, utilisez de l'équipement et changez d'arme plus rapidement. Ruée sanglante → Active le sprint tactique pour un boost de vitesse. Les éliminations régénèrent votre endurance.

Meilleurs Atouts 3 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Traqueur → Les ennemis laissent des empreintes de pas derrière eux. Affiche un marqueur là où ils sont éliminés et masque les marqueurs des ennemis que vous tuez.

→ Les ennemis laissent des empreintes de pas derrière eux. Affiche un marqueur là où ils sont éliminés et masque les marqueurs des ennemis que vous tuez. Endurci au combat → Réduit l'effet des équipements tactiques ennemis.

→ Réduit l'effet des équipements tactiques ennemis. Sang-froid → Rend indétectable par les systèmes de ciblage IA, les lunettes thermiques, les drones de reconnaissance, les lunettes d'observation, les grenades sensorielles et Alerte maximale.

→ Rend indétectable par les systèmes de ciblage IA, les lunettes thermiques, les drones de reconnaissance, les lunettes d'observation, les grenades sensorielles et Alerte maximale. Pillard → Les ennemis lâchent une cache de munitions récupérables en mourant. Les munitions de lanceur ne sont pas incluses.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.