Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleurs atouts à équiper

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 octobre 2026 à 16h58
Nous vous partageons une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, afin de performer en multijoueur.
Ajouter aux sources préférées
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleurs atouts à équiper

Étant donné que Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif, les joueurs et les joueuses doivent façonner les meilleurs loadouts/classes possibles. Si cela exige d'opter pour les meilleures armes, les atouts, qui offrent des effets intéressants, doivent aussi être choisis avec soin. D'ailleurs, il se peut que vous ne sachiez pas lesquels choisir.

Si tel est le cas, sachez que nous vous proposons une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, notamment pour le mode multijoueur.

Les meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4

call-of-duty-modern-warfare-4-multijoueur

Sur Call of Duty: Modern Warfare 4, chaque loadout/classe peut posséder jusqu'à 3 atouts au maximum. La plupart d'entre eux se débloquent au fur et à mesure de votre progression, et surtout en fonction de votre niveau de joueur. De ce fait, il se peut que vous n'ayez pas encore accès à certains atouts listés ci-dessous. Rassurez-vous, en jouant et en gagnant de l'XP, vous les débloquerez.

À lire également

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes
Call of Duty: Modern Warfare 426 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour tenter de mieux prendre en main le FPS et surtout performer davantage sur le champ d…

Par ailleurs, il y a des chances que les éléments proposés dans ce qui suit ne vous conviennent pas, notamment en raison de votre style de jeu ou bien de vos armes choisies. Par exemple, équiper l'atout Surarmement peut être intéressant dans le cas où vous optez pour un fusil de précision en arme principale, et que vous voulez avoir une SMG en secondaire. Autrement, Surarmement n'est pas nécessaire, surtout si vous jouez qu'avec une seule arme principale. N'hésitez donc pas à adapter en fonction de vos préférences et classes.

Dans tous les cas, voici une liste des meilleurs atouts à équiper sur Call of Duty: Modern Warfare 4, et ce, pour chaque catégorie proposée.

Meilleurs Atouts 1 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

  • Fantôme → Indétectable par les signalements ennemis, les drones, les radars portatifs et les capteurs cardiaques.
  • Surarmement → Portez deux armes principales.
  • Alerte Maximale → Affiche des pulsations visuelles lorsque vous êtes repéré par un ennemi en dehors de votre champ de vision.
  • Chaîne d'éliminations → Les éliminations effectuées avec des séries d'éliminations rapportent la moitié des points de série.

Meilleurs Atouts 2 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

  • Ninja → Vos mouvements sont plus silencieux, avec une portée du son considérablement réduite.
  • Main leste → Rechargez, utilisez de l'équipement et changez d'arme plus rapidement.
  • Ruée sanglante → Active le sprint tactique pour un boost de vitesse. Les éliminations régénèrent votre endurance.

Meilleurs Atouts 3 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 

  • Traqueur → Les ennemis laissent des empreintes de pas derrière eux. Affiche un marqueur là où ils sont éliminés et masque les marqueurs des ennemis que vous tuez.
  • Endurci au combat → Réduit l'effet des équipements tactiques ennemis.
  • Sang-froid → Rend indétectable par les systèmes de ciblage IA, les lunettes thermiques, les drones de reconnaissance, les lunettes d'observation, les grenades sensorielles et Alerte maximale.
  • Pillard → Les ennemis lâchent une cache de munitions récupérables en mourant. Les munitions de lanceur ne sont pas incluses.

call-of-duty-modern-warfare-4-atouts

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Les meilleurs traits à débloquer
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Les meilleurs traits à débloquer

Si vous ne savez pas quels traits choisir pour votre Opérateur dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous indiquons les meilleurs et donc ceux qui devraient attirer votre attention.
Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Comment se déployer en solo ?
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Comment se déployer en solo ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment lancer une partie en solo dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, et nous vous apportons des détails complémentaires.
Call of Duty: Modern Warfare 4 Respec : Est-il possible de réinitialiser ses traits dans le mode DMZ ?
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 Respec : Est-il possible de réinitialiser ses traits dans le mode DMZ ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 possède une fonctionnalité permettant de réinitialiser (respec) les traits des Opérateurs.
Grâce à Call of Duty: Modern Warfare 4, la licence franchit un nouveau cap majeur
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

Grâce à Call of Duty: Modern Warfare 4, la licence franchit un nouveau cap majeur

Nouveau titre de la franchise, Call of Duty: Modern Warfare 4 ajoute une pierre importante à l'édifice créé il y a 23 ans. Son lancement a permis à la licence de dépasser un nouveau seuil de revenus cumulés.
Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les lieutenants
CoD : Modern Warfare 4 27 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les lieutenants

Si vous êtes à la recherche des lieutenants dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous précisons leur emplacement.
Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les commandants
CoD : Modern Warfare 4 26 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Emplacement de tous les commandants

Nous vous dévoilons l'emplacement de tous les commandants à retrouver dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.

commentaire (0)