Call of Duty: Modern Warfare 4 : La cinématique d'ouverture va être modifiée en urgence

Suite à une vive polémique, Activision a annoncé la modification de la cinématique d'ouverture de Call of Duty: Modern Warfare 4. Le jeu utilisait des images réelles de la tragédie d'Itaewon survenue en 2022 pour illustrer son conflit fictif, provoquant l'indignation légitime des familles des victimes.

L'industrie du jeu vidéo est parfois rattrapée par la réalité de la manière la plus brutale qui soit. Call of Duty: Modern Warfare 4, le dernier opus de la célèbre franchise de tir, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse majeure en Corée du Sud. En cause, l'utilisation d'images d'archives issues d'une véritable catastrophe meurtrière pour illustrer la cinématique d'ouverture du jeu. Face à la colère des joueurs et des familles touchées, Activision a dû réagir dans l'urgence.

Une frontière franchie entre fiction et réalité

La séquence d'introduction de Call of Duty: Modern Warfare 4 a pour but d'installer le contexte narratif du titre, à savoir une guerre fictive opposant la Corée du Nord à la Corée du Sud. Pour illustrer le chaos d'une invasion sur le sol sud-coréen, les développeurs ont intégré des vidéos montrant des mouvements de foule paniqués et des opérations de sauvetage. Bien que ces séquences aient été modifiées avec un filtre visuel déformant, les spectateurs sud-coréens ont immédiatement reconnu la provenance de ces images.

À gauche l'image en jeu, à droite l'image du drame (via imnews.imbc).

Il s'agit en réalité de vidéos capturées lors de la tragédie d'Itaewon, survenue le 29 octobre 2022 à Séoul. Lors des célébrations de la fête d'Halloween, un mouvement de foule dans les ruelles étroites de ce quartier avait entraîné la mort de 160 personnes et fait près de 200 blessés. L'utilisation de ce drame national et récent pour dépeindre les conséquences immédiates d'une attaque militaire fictive a logiquement été perçue comme un manque de respect flagrant.

L'indignation des familles des victimes

La découverte de ces images a provoqué une onde de choc en Corée du Sud. Les familles des victimes, encore endeuillées par cet événement traumatisant, se sont exprimées par le biais d'un communiqué relayé par plusieurs médias internationaux. Elles ont dénoncé une démarche incompréhensible de la part des créateurs du jeu.

Utiliser un tel événement comme matériel pour un jeu conçu pour le divertissement est en soi hautement inapproprié et insensé. Si l'éditeur a un minimum de courtoisie et d'empathie envers les victimes, il devrait prendre des mesures correctives sans délai.

Pour beaucoup, le processus de décision créative ayant mené à l'approbation de ces images pose question. Intégrer des vidéos d'une catastrophe réelle aussi récente dans un produit de divertissement grand public témoigne d'une maladresse évidente dans la gestion de la narration.

















Les excuses et la réaction d'Activision

Face à l'ampleur de la polémique, Activision a rapidement pris la parole auprès de la chaîne de télévision coréenne MBC pour clarifier la situation et annoncer des mesures. L'éditeur américain a tenu à préciser que l'intention n'était en aucun cas de minimiser ou de banaliser la douleur ressentie par les personnes touchées par cette tragédie, mais uniquement d'établir le récit fictif du jeu.

Nous présentons nos plus sincères condoléances et nos excuses aux familles endeuillées, aux victimes et à tous ceux qui ont été profondément blessés ou affligés par cet incident.

L'entreprise a confirmé que la cinématique d'ouverture de Call of Duty: Modern Warfare 4 sera modifiée afin de retirer définitivement les séquences incriminées. Toutefois, les joueurs devront patienter quelques jours, car ce changement sera effectif lors du déploiement d'une mise à jour prévue pour le 12 novembre.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui des meilleures armes, mais aussi celui des meilleurs atouts à équiper.