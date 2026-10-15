Call of Duty: Modern Warfare 4 révèle la date de sortie de la saison 1

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 10h34
Activision a dévoilé la date de lancement de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui arrivera peu de temps après la sortie officielle.
Call of Duty: Modern Warfare 4 révèle la date de sortie de la saison 1

Depuis plusieurs semaines maintenant, Activision et Infinity Ward partagent de plus amples détails à propos de leur prochain opus Call of Duty, à savoir Call of Duty: Modern Warfare 4. Toutefois, une information importante concernant la première saison n'avait pas encore été donnée. C'est désormais chose révolue, étant donné que la date de sortie de la saison 1 de Modern Warfare 4 est à présent connue.

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La saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 possède sa date de sortie

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C'est grâce à une nouvelle et récente publication sur le compte Twitter/X d'Infinity Ward que nous en savons plus à propos du lancement de la première saison du titre. Ainsi, Activision et Infinity Ward ont annoncé que la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 se rendra disponible dès le 6 novembre 2026, soit deux semaines après la sortie du titre. Cette période entre le lancement de l'opus et l'arrivée de la première saison n'est pas si étonnante, car celle-ci fut de même durée pour les précédents jeux de la franchise.

Des informations sur la saison 1 de Modern Warfare 4 à venir

Pour autant, Activision et Infinity Ward n'ont pas encore détaillé le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4. Comme à l'accoutumée, ces derniers devraient nous en dire plus à ce sujet très peu de temps avant son arrivée. Si le studio de développement reprend le schéma des précédentes saisons, les joueurs et les joueuses peuvent très probablement s'attendre à de nouvelles cartes, de nouveaux modes ou encore de nouvelles armes. Évidemment, et comme vous l'aurez compris, pour en savoir plus, il va falloir encore patienter plusieurs jours.

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Notons, tout de même, que le battle royale Call of Duty: Warzone ne sera plus disponible sur PS4 et Xbox One, au moment du lancement de la saison 1. Cela avait été précédemment annoncé par Activision.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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