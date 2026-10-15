Call of Duty: Modern Warfare 4 révèle la date de sortie de la saison 1

Activision a dévoilé la date de lancement de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui arrivera peu de temps après la sortie officielle.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Activision et Infinity Ward partagent de plus amples détails à propos de leur prochain opus Call of Duty, à savoir Call of Duty: Modern Warfare 4. Toutefois, une information importante concernant la première saison n'avait pas encore été donnée. C'est désormais chose révolue, étant donné que la date de sortie de la saison 1 de Modern Warfare 4 est à présent connue.

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La saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 possède sa date de sortie

C'est grâce à une nouvelle et récente publication sur le compte Twitter/X d'Infinity Ward que nous en savons plus à propos du lancement de la première saison du titre. Ainsi, Activision et Infinity Ward ont annoncé que la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 se rendra disponible dès le 6 novembre 2026, soit deux semaines après la sortie du titre. Cette période entre le lancement de l'opus et l'arrivée de la première saison n'est pas si étonnante, car celle-ci fut de même durée pour les précédents jeux de la franchise.

We've got a busy few weeks ahead. Campaign. DMZ. Multiplayer. Shipment. Season 1. The road ahead starts with Early Access. Here's your #MW4 roadmap.⬇️ https://t.co/P72qVDFYpq — Infinity Ward (@InfinityWard) October 14, 2026

Des informations sur la saison 1 de Modern Warfare 4 à venir

Pour autant, Activision et Infinity Ward n'ont pas encore détaillé le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4. Comme à l'accoutumée, ces derniers devraient nous en dire plus à ce sujet très peu de temps avant son arrivée. Si le studio de développement reprend le schéma des précédentes saisons, les joueurs et les joueuses peuvent très probablement s'attendre à de nouvelles cartes, de nouveaux modes ou encore de nouvelles armes. Évidemment, et comme vous l'aurez compris, pour en savoir plus, il va falloir encore patienter plusieurs jours.

















Notons, tout de même, que le battle royale Call of Duty: Warzone ne sera plus disponible sur PS4 et Xbox One, au moment du lancement de la saison 1. Cela avait été précédemment annoncé par Activision.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 débarque le 23 octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :