Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le mode DMZ sera jouable plus tôt pour certains

Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 pourra être approché par certains joueurs, avant la sortie officielle de ce nouvel opus.

Devant débarquer à la fin de ce mois d'octobre 2026 sur plusieurs plateformes, Call of Duty: Modern Warfare 4 proposera une campagne, en plus du multijoueur et de son mode DMZ. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté pourront découvrir le mode DMZ de Modern Warfare 4 avec quelques jours d'avance... à une condition.

Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 accessible plus tôt

Comme annoncé par Activision, notamment via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo, le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 pourra être approché avec quelques jours d'avance par certains. Profitant du même traitement que pour sa campagne, le mode DMZ de Modern Warfare 4 se dote ainsi d'un accès anticipé, qui débute dès le 20 octobre 2026.

Fight. Loot. Survive. Take on Story Missions, face new threats, and earn rewards. DMZ Early Access begins October 20. https://t.co/yLQ8rfdW0b — Call of Duty (@CallofDuty) October 9, 2026

Selon les informations partagées, les joueurs et les joueuses qui veulent découvrir le mode DMZ de MW4 avant le lancement officiel doivent précommander une édition numérique/digitale du titre. Sur le site officiel, Activision précise que cela vaut pour celles et ceux qui auront précommandé la version numérique Standard ou bien celle dite « Vault », que ce soit sur PS5, Xbox Series, PC (Battle.net, Steam) ou bien Nintendo Switch 2.

Puis, à partir du mardi 20 octobre, les joueurs ayant précommandé ou préacheté en version numérique Call of Duty: Modern Warfare 4 pourront bénéficier d'un accès anticipé à l'intégralité du mode DMZ. Cet avantage s'applique à ceux qui précommandent ou achètent en avant-première l'édition numérique standard ou l'édition Vault du jeu sur Xbox Series, Xbox sur PC, PlayStation 5, Battle.net, Steam et Nintendo Switch 2.

Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui sont impatients de découvrir le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. D'ailleurs, il y a peu de temps, l'équipe de développement a partagé de plus amples informations concernant ce mode particulier, et nous vous en parlons dans un article dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que ce nouvel opus Call of Duty sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.