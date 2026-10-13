Modern Warfare 4 DMZ : Comment profiter de l'accès anticipé pour jouer en avance à ce mode ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté pourront découvrir le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 avant le lancement du titre. Si vous voulez en faire partie, sachez que nous vous précisons comment profiter de cet accès anticipé.

Prévu pour la fin du mois d'octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 proposera le mode DMZ. D'ailleurs, en plus de rendre sa campagne accessible avant le lancement, Modern Warfare 4 invitera certains joueurs et joueuses à découvrir le mode DMZ avant l'heure, grâce à un accès anticipé.

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé dédié au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que vous puissiez y jouer avant le lancement officiel du titre.

Comment jouer en avance au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 grâce à l'accès anticipé ?

Comme dit précédemment, il est tout à fait possible de découvrir le mode DMZ de Modern Warfare 4 avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé. Toutefois, pour cela, il convient de remplir une condition particulière.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, il faut impérativement avoir précommandé l'une des versions numériques/digitales du titre. Activision a, d'ailleurs, précisé à ce sujet que les joueurs et les joueuses peuvent tout à fait opter pour l'édition Standard numérique ou bien Coffre d'armes/Vault :

Cette offre est réservée aux personnes qui précommandent ou achètent à l'avance l'édition numérique standard ou l'édition Vault du jeu sur Xbox Series, Xbox sur PC, PlayStation 5, Battle.net, Steam et Nintendo Switch 2.

Quand débute l'accès anticipé concernant le mode DMZ de Modern Warfare 4 ?

Selon les dernières informations connues, l'accès anticipé pour le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 commence le 20 octobre 2026, soit 3 jours avant la sortie officielle de ce nouvel opus. Ces quelques jours permettront ainsi aux joueurs et aux joueuses de se familiariser avec la carte Hajin et les différentes mécaniques du mode DMZ. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore à quelle heure sera lancée l'accès anticipé au mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. Mais nous aurons très certainement de nouvelles informations à ce sujet dans les prochains jours et nous vous tiendrons, dès lors, informés.

Fight. Loot. Survive. Take on Story Missions, face new threats, and earn rewards. DMZ Early Access begins October 20. https://t.co/yLQ8rfdW0b — Call of Duty (@CallofDuty) October 9, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.