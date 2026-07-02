Call of Duty: Modern Warfare 4 ignore aussi les amateurs de versions physiques

Les amateurs de jeux physiques subissent un nouveau coup dur. Activision a confirmé que l'accès anticipé à la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 sera exclusif aux précommandes numériques.

L'industrie du jeu vidéo continue sa transition agressive vers le tout numérique, et les joueurs attachés aux versions physiques en paient une nouvelle fois le prix. Si GTA 6 a fait une croix sur une vraie version physique et que Sony a annoncé la fin des versions physiques pour 2028, Activision, lui, pénalise les joueurs optant pour une boîte et un CD pour Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Le dématérialisé privilégié par Activision

Une récente affiche promotionnelle diffusée par l'éditeur américain a le mérite de la transparence, même si elle apporte son lot de mauvaises nouvelles. Prévu pour le 23 octobre prochain, le nouveau titre développé par Infinity Ward mise énormément sur sa campagne solo, notamment pour attirer des joueurs avant la sortie. Comme le veut la tradition récente, Activision propose de jouer à cette campagne en avance pour toute précommande. Cependant, les petits caractères de l'annonce sont clairs.

L'achat d'une version numérique est « obligatoire » pour l'accès anticipé. Si cette stratégie était déjà en place pour les deux précédents opus de la branche Modern Warfare, elle reste difficile à justifier pour un mode purement solo. Il suffirait en effet de ne pas activer les serveurs pour empêcher les possesseurs de versions physiques de jouer en multijoueur avant l'heure, ce qui est loin d'être compliqué.

L'affiche promotionnelle mentionne également, en majuscule, que Modern Warfare 4 ne sera pas dans le Game Pass, pour rappeler à de nombreux joueurs que Microsoft ne tiendra pas sa promesse que chaque Call of Duty arrivera day one dans le catalogue, évitant ainsi à certains de s'abonner pour rien.

Un retour aux sources salvateur

Pour redresser la barre, Call of Duty: Modern Warfare 4 s'inspire de la recette qui a fait le succès du titre original de 2007 (Call of Duty 4: Modern Warfare). Fini les scénarios abracadabrants, le jeu opte pour une approche plus réaliste et ancrée dans le terrain. Si des figures emblématiques comme le Capitaine Price répondront à l'appel pour des missions clandestines à haut risque, le cœur de l'expérience se concentrera sur des soldats ordinaires.

Le joueur incarnera notamment le soldat Park, membre du corps des Marines de la République de Corée, dont l'unité se retrouve en première ligne lors d'une invasion nord-coréenne. Ce retour à une narration alternant entre troupes régulières et forces spéciales ravit déjà la communauté, en particulier les réservistes sud-coréens qui ont d'ailleurs fait remonter quelques détails à corriger avant la sortie.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est attendu pour le 23 octobre prochain, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.