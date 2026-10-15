Call of Duty : C'est confirmé, une nouvelle sous-franchise est en préparation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 17h30
Activision a récemment confirmé que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une nouvelle sous-franchise Call of Duty, à l'avenir.
Call of Duty : C'est confirmé, une nouvelle sous-franchise est en préparation

Il y a plusieurs mois de cela, une rumeur laissait entendre qu'Activision prévoyait une toute nouvelle sous-franchise pour Call of Duty. Jusqu'à présent, aucune confirmation n'avait réellement été donnée. Toutefois, cela vient de changer : Activision a confirmé qu'une nouvelle sous-franchise pour Call of Duty est bien prévue et en développement.

À lire également

Jouez à Modern Warfare 4 avant sa sortie, dans un PC Bang coréen à Paris avec Pape San

Jouez à Modern Warfare 4 avant sa sortie, dans un PC Bang coréen à Paris avec Pape San

Une nouvelle sous-franchise pour Call of Duty en approche

call-of-duty-modern-warfare-4-personnage

C'est au micro de The Game Business, qui a partagé l'interview sur son compte Twitter/X, que Tyler Bahl, le directeur marketing d'Activision, a confirmé l'arrivée d'une nouvelle sous-franchise pour Call of Duty. Ce dernier a notamment déclaré : « Nous avons donc déjà annoncé qu'un futur titre constituerait une nouvelle sous-franchise et nous en avons déjà posé les bases ». Évidemment, le directeur marketing ne donne pas de plus amples détails à ce sujet.

Par ailleurs, il convient de noter que Tyler Bahl ne précise pas que le prochain opus Call of Duty, soit très probablement celui de 2027, inaugurera cette nouvelle sous-série, même si les précédentes rumeurs laissaient entendre que cela serait le cas. Le directeur marketing d'Activision parle bien d'un « futur titre », sans pour autant en dire plus. De ce fait, cette nouvelle sous-franchise Call of Duty pourrait débarquer dans un petit moment.

À lire également

Call of Duty : L'opus de 2027 pourrait marquer un tournant pour la franchise

Call of Duty : L'opus de 2027 pourrait marquer un tournant pour la franchise

Dans tous les cas, cette nouvelle ravira très certainement la communauté, qui a vu l'arrivée de nouveaux opus Black Ops et Modern Warfare coup sur coup ces dernières années. Reste à savoir ce qu'Activision nous réserve pour cette nouvelle sous-série Call of Duty, qui pourrait apporter un véritable vent de fraîcheur à la franchise.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty: Modern Warfare 4 révèle la date de sortie de la saison 1
CoD : Modern Warfare 4 15 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 révèle la date de sortie de la saison 1

Activision a dévoilé la date de lancement de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui arrivera peu de temps après la sortie officielle.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Il sera possible de s'auto-réanimer en DMZ, mais avec un malus
CoD : Modern Warfare 4 14 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Il sera possible de s'auto-réanimer en DMZ, mais avec un malus

Infinity Ward a, récemment, partagé des informations sur la réanimation dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.
Jouez à Modern Warfare 4 avant sa sortie, dans un PC Bang coréen à Paris avec Pape San
CoD : Modern Warfare 4 13 octobre 2026

Jouez à Modern Warfare 4 avant sa sortie, dans un PC Bang coréen à Paris avec Pape San

Pour accompagner la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision prépare un événement insolite à Paris les 17 et 18 octobre. Une épicerie coréenne éphémère y réservera quelques surprises aux visiteurs.

commentaire (0)