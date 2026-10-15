Call of Duty : C'est confirmé, une nouvelle sous-franchise est en préparation

Activision a récemment confirmé que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une nouvelle sous-franchise Call of Duty, à l'avenir.

Il y a plusieurs mois de cela, une rumeur laissait entendre qu'Activision prévoyait une toute nouvelle sous-franchise pour Call of Duty. Jusqu'à présent, aucune confirmation n'avait réellement été donnée. Toutefois, cela vient de changer : Activision a confirmé qu'une nouvelle sous-franchise pour Call of Duty est bien prévue et en développement.

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Une nouvelle sous-franchise pour Call of Duty en approche

C'est au micro de The Game Business, qui a partagé l'interview sur son compte Twitter/X, que Tyler Bahl, le directeur marketing d'Activision, a confirmé l'arrivée d'une nouvelle sous-franchise pour Call of Duty. Ce dernier a notamment déclaré : « Nous avons donc déjà annoncé qu'un futur titre constituerait une nouvelle sous-franchise et nous en avons déjà posé les bases ». Évidemment, le directeur marketing ne donne pas de plus amples détails à ce sujet.

In today's huge edition of The Game Business, we dive into the state of Call of Duty. Can Modern Warfare 4 stage a comeback for the franchise? We speak to Activision to find out. Plus, Lucasfilm Games and Fuse chat independent-made Star Wars games https://t.co/2H33hBx5Vr — The Game Business (@thegamebusiness) October 15, 2026

Par ailleurs, il convient de noter que Tyler Bahl ne précise pas que le prochain opus Call of Duty, soit très probablement celui de 2027, inaugurera cette nouvelle sous-série, même si les précédentes rumeurs laissaient entendre que cela serait le cas. Le directeur marketing d'Activision parle bien d'un « futur titre », sans pour autant en dire plus. De ce fait, cette nouvelle sous-franchise Call of Duty pourrait débarquer dans un petit moment.

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Dans tous les cas, cette nouvelle ravira très certainement la communauté, qui a vu l'arrivée de nouveaux opus Black Ops et Modern Warfare coup sur coup ces dernières années. Reste à savoir ce qu'Activision nous réserve pour cette nouvelle sous-série Call of Duty, qui pourrait apporter un véritable vent de fraîcheur à la franchise.