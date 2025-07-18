Call of Duty : L'opus de 2027 pourrait marquer un tournant pour la franchise

Selon une récente rumeur, la licence Call of Duty pourrait accueillir une nouvelle sous-franchise en 2027.
Alors que les joueurs et les joueuses attendent le prochain opus Call of Duty, qui doit arriver à la fin de cette année 2025, les titres à venir font déjà parler d'eux. Ainsi, d'après un insider réputé, le Call of Duty de 2027 pourrait bouleverser les habitudes en proposant une nouvelle sous-franchise
.
Call of Duty de 2027, un vent de fraîcheur pour la licence ?
En effet, il y a très peu de temps, l'insider TheGhostOfHope, qui a déjà eu raison par le passé, a indiqué, dans une publication sur son compte Twitter/X, que l'opus Call of Duty de 2027 pourrait inaugurer une toute nouvelle sous-franchise
, située à notre époque contemporaine. Il ne s'agirait donc pas d'Advanced Warfare 2
, comme avait pu le laisser entendre de précédentes rumeurs.
Si l'idée d'un nouvel univers moderne pourrait sembler classique à première vue, ce sont surtout les changements majeurs en matière de gameplay qui retiennent l'attention.
Call of Duty 2027 dirait adieu au mode Zombies, bonjour « Get High »
Mauvaise nouvelle pour certains fans : toujours selon TheGhostOfHope, le célèbre mode Zombies, très apprécié des joueurs et des joueurs depuis plusieurs années, ne serait pas de retour pour l'épisode Call of Duty de 2027
.
Toutefois, les développeurs auraient décidé de remettre sur le devant de la scène un mode longtemps réclamé par la communauté, soit le mode « Get High »
. Cette variante, très populaire lors de ses rares apparitions, met l'accent sur des courses d'obstacles en temps limité et pourrait parfaitement s'intégrer à un épisode axé sur la mobilité.
Un gameplay inspiré des arts martiaux pour Call of Duty 2027
L'élément le plus inattendu de cette fuite est sans doute l'importance donnée aux arts martiaux. Selon l'insider, le gameplay de l'opus Call of Duty de 2027 intégrerait des coups de karaté et des mouvements de corps-à-corps dynamiques
. Si les détails précis restent flous, l'introduction d'un système de combat rapproché inédit dans la série pourrait marquer un tournant important dans la façon d'appréhender les affrontements.
Une mobilité accrue au cœur de l'expérience Call of Duty 2027
La mobilité serait aussi au cœur de ce nouveau chapitre, d'après les détails partagés par TheGhostOfHope. Sans pour autant ramener les jetpacks controversés de l'époque Advanced Warfare, ce Call of Duty miserait fortement sur des mouvements fluides et rapides, susceptibles de changer profondément l'expérience de jeu. Le retour du mode « Get High », qui récompense justement la vitesse et l'agilité, semble tout à fait cohérent avec cette direction.
Évidemment, pour le moment, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Il ne s'agit que d'une rumeur. Activision et Sledgehammer Games n'ont pas réagi à ce leak, comportant de nombreux détails concernant l'opus Call of Duty de 2027. Affaire à suivre, donc...
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