Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 25 juin 2026 à 11h37
le 25 juin 2026 à 11h37
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.
Ce jeudi 25 juin 2026 marque le lancement de la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7. Cette nouvelle mi-saison introduit, comme vous vous en doutez, diverses nouveautés, comme de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes. Divers ajustements et améliorations sont également de la partie.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 25 juin 2026, qui apporte la saison 4 Rechargée, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous souhaitez découvrir celui de Warzone, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.
Patch notes de la saison 4 Rechargée de Black Ops 7, MàJ du 25 juin 2026
Nouveautés
Cartes
- Zenith - 6v6, 2v2
- Launch - 6v6
Armes
- AN-94 - Fusil d'assaut
- Executioner's Duet - Arme de mêlée
Nouveaux accessoires
- XR-3 Ion Vulcan Minigun
- DS20 Mirage Dual Fire Kit
- Velox 5.7 Carbine Chassis
Modes
- Black Ops Classic
- Team Bleuprint Sharpshooter
- Knife-Fight (au cours de la saison)
Nouvelle carte pour le mode Zombies
- Kowakujo
- Comme l'équipage l'a découvert à Totenreich, le Dark Aether est en train de se désagréger, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour le monde matériel. L'équipage doit désormais libérer le dernier Shadowsmith et récupérer la mystérieuse World Seed.
- Leur quête les mène sur les pentes escarpées d'un paysage volcanique où un château en ruines recèle un mystère brûlant. Leur mission ? Affronter l'armée des morts-vivants de Nyxara, libérer le Shadowsmith et lever le voile sur la malédiction qui ronge l'âme de Takeo.
- Nouvel ennemi : Oni
- Nouvelle arme miracle
- Nouveau Gobblegum : Hellping Hound
- Nouvelle arme dans la Boîte Mystère : PSSh-41
Endgame
- Nouvelle Opération : King Killer
- Nouvelles armes exotiques :
- Defrag - Fusil d'assaut entièrement automatique optimisé pour une précision extrême.
- Affinité avec les obus de mortier.
- Cryoshear - Arme de mêlée forgée à froid pour devenir une force imparable.
- Affinité avec les obus de givre.
- Nouveau Skill Track : Guardian
Événements
- Passe d'événement Nick Cage
- Nick Cage met le feu cet été dans un Passe événement bourré d'action. Procurez-vous le nouvel opérateur Nick Cage et son skin, ainsi que le nouveau fusil d'assaut AN-94 de la saison, l'arme de mêlée Executioner's Duet, et bien plus encore.
- Summer of Action
- Plongez dans Summer of Action grâce à un nouvel événement de connexion quotidienne : gagnez chaque jour des récompenses simplement en vous connectant, notamment des sauts de niveau, des jetons double XP, le plan d'arme Catharsis pour le fusil d'assaut Maverick X9, et bien plus encore. C'est l'occasion rêvée de gagner des niveaux et de terminer en beauté le Passe de Combat de la saison 4.
- Événement Kowakujo
- Participez pour remporter de nouvelles récompenses, notamment le camouflage d'arme Ironclad, le camouflage d'arme animé Embers of War, ainsi que le plan d'arme pour le fusil d'assaut EGRT-17 Magma Chamber, des GobbleGums et bien plus encore.
Multijoueur
Modes
- Black Ops Classic :
- 4 cartes ont été ajoutées à la rotation : Launch, Fringe, Hacienda, Gridlock.
- Team Blueprint Sharpshooter :
- En équipe de 6 contre 6, avec des équipements composés d'armes issues des plans.
Ajustements pour les armes
- Ajustements des fusils d'assaut :
- Voyak KT-3
- Dégâts maximum : 29 → 29
- Portée maximum : 0-25,5m → 0-22,9m
- Dégâts moyens : 23 → 23
- Portée moyenne : 25,6-40,6m → 23-40,6m
- Dégâts minimum : 19 → 19
- Portée minimum : >40,6m
- Légère augmentation du recul visuel (View Kick) et du recul de l'arme (Gun Kick).
- Maddox RFB
- Dégâts maximum : 28 → 28
- Portée maximum : 0-12,7m
- Dégâts moyens : 22 → 23
- Portée moyenne : 12,8-27,9m → 12,7-32,4m
- Dégâts minimum : 19 → 19
- Portée minimum : >27,9m → >32,4m
- Légère réduction de l'intensité et de la déviation du recul visuel (View Kick).
- Maddox RFB (Canon Echo Fire)
- Dégâts maximum : 23 → 23
- Portée maximum : 0-20,3m
- Dégâts moyens : 19 → 19
- Portée moyenne : 20,3-34,3m → 20,3-37,5m
- Dégâts minimum : 16 → 16
- Portée minimum : >34,3m → >37,5m
- AK-27
- Dégâts maximum : 26 → 28
- Portée maximum : 0-22,9m → 0-16,5m
- Dégâts moyens 1 : 22 → 26
- Portée moyenne 1 : 23-50,8m → 16,6-22,9m
- Dégâts minimum : 18 → 18
- Portée minimum : >50,8m
- X9 Maverick
- Dégâts maximum : 33 → 33
- Portée maximum : 0-16,51m → 0-20,3m
- Dégâts moyens 1 : 31 → 31
- Portée moyenne 1 : 16,52-28,6m → 20,4-33m
- Dégâts moyens 2 : 29 → 29
- Portée moyenne 2 : 28,7-42,5m → 33,1-45,7m
- Dégâts minimum : 22 → 22
- Portée minimum : >42,5m → >45,7m
- Délai entre les rafales réduit : 150 ms → 142 ms.
- Ajustements des SMG :
- VST
- Légère réduction du recul visuel (View Kick) et du recul de l'arme (Gun Kick).
- REV-46
- Dégâts maximum : 17 → 17
- Portée maximum : 0-13m → 0-14m
- Dégâts moyens 1 : 15 → 21Portée moyenne 1 : 13,1-22,9m → 14,1-24,8m
- Dégâts moyens 2 : 12 → 15
- Portée moyenne 2 : 23-33m → 24,9-34m
- Dégâts minimum : 10 → 11
- Portée minimum : >33m → >34m
- Position de l'arme en visée (ADS) ajustée.
- Kogot-7
- Dégâts maximum : 23 → 21
- Portée maximum : 0-12,7m → 0-11,7m
- Dégâts moyens 1 : 19 → 18
- Portée moyenne 1 : 12,8-20,3m → 11,8-19,3m
- Dégâts moyens 2 : 16 → 15
- Portée moyenne 2 : 20,4-25,4m
- Dégâts minimum : 13 → 12
- Portée minimum : >25,4m
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté : 1,12x → 1,2x.
- CBRS-3
- Le temps d'ajout des munitions pendant le rechargement a été augmenté pour correspondre au délai d'interruption du rechargement.
- Correction temporaire d'un problème pouvant réduire le nombre de tirs possibles avant un nouveau rechambrage.
- Ajustements des LMG :
- XM325
- Légère réduction de la puissance du recul visuel (View Kick).
- Légère réduction du recul horizontal.
- Ajustements des fusils de combat :
- Warden 308
- Dégâts maximum : 75 → 75
- Portée maximum : 0-41,9m → 0-32,4m
- Dégâts moyens 1 : 72 → 72
- Portée moyenne 1 : 42-57,2m → 32,5-41,9m
- Multiplicateur de tir à la tête : 1,4x → 1,45x
- Multiplicateur de cou : 1,4x → 1,39x
- Ajustements des fusils de précision :
- XR-3 Ion
- Ajout de bonus de dispersion ADS (visée) sur plusieurs accessoires.
- Ajustements des armes spéciales :
- Grimhawk
- Dégâts maximum : 19 → 20
- Portée maximum : 0-25,4m → 0-17,8m
- Dégâts moyens 1 : 16 → 18
- Portée moyenne 1 : 25,5-38,1m → 17,9-33m
- Dégâts moyens 2 : 14 → 15
- Portée moyenne 2 : 38,2-50,8m → 33,1-50,8m
- Dégâts minimum : 12 → 14
- Portée minimum : >50,8m
- Grimhawk (MFS Circuital Barrel)
- Dégâts maximum : 16 → 20
- Dégâts minimum : 16 → 18
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