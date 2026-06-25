Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.

Ce jeudi 25 juin 2026 marque le lancement de la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7. Cette nouvelle mi-saison introduit, comme vous vous en doutez, diverses nouveautés, comme de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes. Divers ajustements et améliorations sont également de la partie.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 25 juin 2026, qui apporte la saison 4 Rechargée, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous souhaitez découvrir celui de Warzone, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.

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