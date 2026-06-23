Call of Duty serait « plus important » que le Marvel Cinematic Universe, selon Asha Sharma

Asha Sharma s'est, récemment, exprimée à propos de Call of Duty, qui dépasse le MCU, selon elle.

Il y a peu de temps, plusieurs personnalités du paysage vidéoludique, dont Todd Howard et Asha Sharma, se sont exprimées au micro d'Entertainment Weekly, notamment en ce qui concerne les adaptations cinématographiques de jeux à venir. Au cours de l'échange, la PDG de XBOX, Asha Sharma, a comparé Call of Duty au Marvel Cinematic Universe (MCU).

Call of Duty plus gros que le MCU, d'après la PDG de XBOX

En effet, durant un récent échange avec les journalistes d'Entertainment Weekly, Asha Sharma, qui est désormais directrice de XBOX, a parlé de plusieurs films/séries tirés de jeux vidéo, qui sont déjà sortis ou qui sont prévus. Dès lors, Asha Sharma a indiqué que Call of Duty est « plus important » que le MCU :

Quand on y réfléchit, on a la deuxième série la plus regardée de tous les temps sur Amazon [Fallout], Minecraft figurait dans le top 5 en 2025, et Call of Duty est plus important que le Marvel Cinematic Universe. Tout cela compte. Les envies de collaborer avec nous sur des titres n'ont jamais été aussi fortes.

Game on! 🎮



Xbox is ready to level up for its 25th anniversary, with new ways of play and an ambitious slate of upcoming TV and movie adaptations. The people shaping the future of the gaming giant give EW the inside scoop in our latest digital cover: https://t.co/B5ItfyvcUM… pic.twitter.com/EQcOJLE0l6 — Entertainment Weekly (@EW) June 22, 2026

D'après Insider Gaming, qui a regardé du côté des derniers chiffres connus, le MCU représenterait plus de 31,5 milliards de dollars au box-office. A contrario, Call of Duty aurait généré « un peu plus de 32 milliards de dollars durant ses deux décennies d'existence ». De ce fait, en termes de revenus et de statistiques pures, Call of Duty serait bien plus important que le MCU, mais de peu.











Avant cela, Asha Sharma a également déclaré que « les grands jeux font partie de la culture » : « Vous ne nous verrez pas essayer de devenir le plus grand fournisseur de contenus linéaires au monde ni rien de ce genre, mais je pense que les grands jeux font partie de la culture, et que la culture, c'est le divertissement ». Des propos très pertinents de nos jours, au vu des nombreuses adaptations en films ou en série basés sur des jeux vidéo populaires.