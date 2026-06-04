Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 4 du 4 juin 2026, patch notes et détails
Publié par Corentin Rimbert
le 04 juin 2026 à 10h58
le 04 juin 2026 à 10h58
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour de la saison 4 de Call of Duty: Black Ops 7, laquelle est déployée sur toutes les plateforme ce 4 juin 2026.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le jeudi 4 juin 2026 signe le lancement de la saison 4 sur }, même si l'actualité a peut-être été éclipsée par l'annonce récente de Call of Duty: Modern Warfare 4. Comme toujours, cette nouvelle saison apportera plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles cartes, de nouvelles armes ainsi qu'un nouveau Passe de combat.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 4 juin 2026, marquant le lancement de la saison 4, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous désirez connaître les nouveautés et changements pour le battle royale Warzone, qui se dote également de la saison 4, sachez que son patch notes est également disponible.
Patch notes de la saison 4, MàJ du 4 avril 2026 de Call of Duty: Black Ops 7
Cartes
- Liminal (6v6, 2v2)
- Primetime (6v6)
- Vertigo (6v6)
Armes
- KRS-7.62 - Fusil de précision
- CBRS-3 - SMG
- Grimhawk - Spécial (se débloque via des défis)
- VX Compact - Fusil d'assaut
Nouveaux accessoires
- LTI Stentorian Brake (la plupart des armes)
- M10 Breacher Argus Leve (M10 Breacher)
Modes pour le multijoueur
- Black Ops Classi (au lancement)
- Blueprint Gun Game (au cours de la saison)
- 6v6 Gunfight (au cours de la saison)
Nouvelle série d'éliminations
- Iron Rain
Nouveau mode Zombies
- Rogue Run
- Plongez dans une toute nouvelle expérience Zombies avec Rogue Run ! Cette version roguelite au rythme effréné de Round-Based Zombies propose des parcours de récompenses aléatoires, des améliorations permanentes en cours de partie et des niveaux de difficulté croissants à travers cinq sélections de listes de lecture différentes, chacune avec ses propres récompenses.
- Totenreich Starting Room
- Prenez position à Eidskallen Landing dans le mode « Salle de départ » : Totenreich fait son apparition dans la saison 04. Dans le mode « Salle de départ », toutes les issues de la zone de départ sont verrouillées, ce qui vous oblige à tirer le meilleur parti de l'espace et des ressources à votre disposition. Sans aucun moyen de sortir de ce vieux village de pêcheurs, il est temps de préparer vos appâts et d'éliminer autant d'adversaires que possible avant que la mort par le froid ne vous rattrape. Utilisez les éléments de carte suivants pour vous aider dans votre quête :
Nouvelle carte Zombies
- Nuked
- Kowakujō (mi-saison)
Ajustements pour les armes
Fusils à pompe
- SG-12 (Dragon's Breath 12 Gauge)
- Dégâts maximum : 40 / 12 → 30 / 12
- Portée maximum : 0-3,8m
- Dégâts moyens 1 : 32 / 9 → 19 / 6
- Portée moyenne 1 : 3,9-17,8m → 3,9-15,2m
- Dégâts moyens 2 : 26 / 4 → 13 / 3
- Portée moyenne 2 : 17,9-26,7m → 15,3-24,1m
- Dégâts minimum : 22 / 3 → 10 / 3
- Portée minimum : 26,8-33m → 24,2-31,1m
Autres ajustements
- Changements apportés au Needle Drone pour améliorer son taux de sélection, qui est actuellement faible.
- L'amélioration de terrain Black Hat est également améliorée pour augmenter son taux de sélection.
- L'amélioration de terrain Scrambler, jugée trop puissante, a été légèrement nerfée.
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