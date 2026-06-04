Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 4 du 4 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour de la saison 4 de Call of Duty: Black Ops 7, laquelle est déployée sur toutes les plateforme ce 4 juin 2026.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le jeudi 4 juin 2026 signe le lancement de la saison 4 sur }, même si l'actualité a peut-être été éclipsée par l'annonce récente de Call of Duty: Modern Warfare 4. Comme toujours, cette nouvelle saison apportera plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles cartes, de nouvelles armes ainsi qu'un nouveau Passe de combat.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 4 juin 2026, marquant le lancement de la saison 4, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous désirez connaître les nouveautés et changements pour le battle royale Warzone, qui se dote également de la saison 4, sachez que son patch notes est également disponible.