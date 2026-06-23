Call of Duty: Black Ops 7 va accueillir Nicolas Cage en tant qu'opérateur

Un acteur de renom va, très prochainement, débarquer dans Call of Duty: Black Ops 7 en tant que nouvel opérateur.

Depuis de nombreuses années maintenant, la licence Call of Duty profite de crossovers avec des productions de renom ou des noms très connus. Pour la saison 4 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7, c'est l'acteur Nicolas Cage qui va devenir un nouvel opérateur.

Nicolas Cage s'invite dans Call of Duty: Black Ops 7

En effet, dès le 25 juin 2026, date à laquelle la saison 4 Rechargée sera lancée, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir l'événement Call of Duty X Nick Cage, qui promet diverses récompenses. Ce crossover met, comme son nom l'indique, en avant l'acteur Nicolas Cage (ici Nick Cage, donc). Cette collaboration introduit, pour être plus précis, un passe d'événement, comportant un parcours gratuit et un autre payant.

Malheureusement, celles et ceux qui voudront récupérer le nouvel opérateur Nick Cage sur Call of Duty: Black Ops 7 devront s'intéresser à la section premium, soit payante, de ce nouveau pass d'événement.

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Nick Cage est dans le parcours premium dudit passe d'événement

C'est en achetant le parcours premium du passe événement Call of Duty x Nick Cage, sur Call of Duty: Black Ops 7, que la communauté pourra obtenir le nouvel opérateur Nick Cage, car celui-ci figure en tant que première récompense de cette section. Comme dit précédemment, ce parcours, mais aussi celui gratuit, permet de récupérer différents éléments, tels que des cartes de visite, des sprays, des plans d'arme ou encore des animations d'exécution et des porte-bonheurs.

Par ailleurs, si vous désirez en savoir plus à propos du contenu de la saison 4 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7, sachez que nous avons préparé un récapitulatif.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox et PC.