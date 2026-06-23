Black Ops 7/Warzone Saison 4 Rechargée : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juin 2026 à 10h44
Activision a, récemment, révélé le contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.
Black Ops 7/Warzone Saison 4 Rechargée : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Dans très peu de temps, Call of Duty: Black Ops 7 et le battle royale Warzone vont se doter de la saison 4 Rechargée/Reloaded. Ainsi, les équipes en charge des deux titres ont dévoilé, il y a peu de temps, des informations au sujet de cette nouvelle mi-saison, dont le lancement est prévu pour le 25 juin 2026. De ce fait, et comme toujours, voici un récapitulatif à propos du contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded, et donc des nouveautés à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 4 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les ajouts de la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7

Au lancement de la saison 4 Rechargée, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir l'acte IV « Opération Rigicide » pour la Phase finale. Ces derniers auront, dès lors, la possibilité de récupérer diverses récompenses (apparence d'opérateur, camouflage d'arme, ketons, emblèmes, etc.) en terminant des objectifs d'opération. Les développeurs ont également prévu d'ajouter la trajectoire de compétence Gardien, avec la capacité mineure Grenade hallucinogène et la compétence exotique Fission.

Pour ce qui est du mode multijoueur de Black Ops 7, cette nouvelle mi-saison introduira plusieurs nouvelles cartes : Zenith (6v6, 2v2), tandis que la version remasterisée de la map Launch (6v6) arrivera un peu plus tard. La saison 4 Rechargée marquera aussi l'arrivée des modes Tireur d'élite - Plans en équipe et Combat au couteau.

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Celles et ceux jouant au mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7 pourront, dès lors, découvrir la carte Kowakujo, qui proposera un nouvel ennemi, dit Oni, mais aussi une nouvelle arme miracle. D'ailleurs, terminer la quête principale de cette nouvelle map permettra de récupérer diverses récompenses, telles que des cartes de visite et une apparence d'opérateur pour Takeo. Pour réussir à bien leur mission, les joueurs et les joueuses pourront compter sur un nouveau GobbleGum, Chien de l'enfer allié, et une nouvelle arme ultra de la boîte Mystère, soit la mitraillette PSSh-41.

Les nouveautés de la saison 4 Rechargée pour Warzone

La saison 4 Rechargée apportera du changement à la carte Rebirth Island, qui ne sera alors plus dotée de neige. La communauté pourra également profiter de nouveaux modes de jeu, notamment Jeu d'armes par équipe (30 joueurs) et Redéploiement Quatuor (152 joueurs - du 9 au 13 juillet). La Quête du Champion fera aussi son grand retour sur le battle royale.

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Armes, packs et événements de la saison 4 Rechargée de Black Ops 7 et Warzone

Comme vous vous en doutez, la saison 4 Rechargée ajoutera de nouvelles armes et de nouveaux accessoires sur BO7 et Warzone

  • Duo du bourreau - Arme de corps à corps.
  • AN-94 - Fusil d'assaut.
  • Nouveaux accessoires : 
    • Minigun Vulcan XR-3 Ion (en saison).
    • Kit double coup DS20 Mirage (en saison).
    • Châssis de carabine Velox 5.7 (en saison).

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La saison 4 Rechargée sera, par ailleurs, l'occasion de découvrir un nouvel événement en lien avec Nick Cage. D'ailleurs, l'équipe de développement a prévu un Pass d'événement dédié, avec une piste gratuite et une autre payante. D'autres événements, avec leur lot de récompenses, sont au programme

  • Événement : Un été bourré d'action.
  • Événement : Kowakujo.

Évidemment, de nouveaux bundles arriveront, avec la saison 4 Rechargée, dans la boutique en jeu. Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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