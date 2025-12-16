Call of Duty 2027 pourrait radicalement changer son gameplay avec ces suppressions majeures

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 décembre 2025 à 19h13
L'avenir de la franchise Call of Duty se dessine déjà en coulisses. Selon de nouvelles fuites, l'épisode de 2027, piloté par Sledgehammer Games, pourrait opérer un virage drastique en supprimant des fonctionnalités emblématiques comme le mode Zombies et le sprint tactique.
Call of Duty 2027 pourrait radicalement changer son gameplay avec ces suppressions majeures
Alors que les joueurs sont encore focalisés sur Call of Duty: Black Ops 7, les regards les plus curieux se tournent déjà vers l'horizon lointain de la franchise phare d'Activision. C'est une fuite particulièrement audacieuse qui vient secouer la communauté : selon l'insider connu sous le nom de TheGhostOfHope, le volet prévu pour 2027, qui serait développé par Sledgehammer Games, s'apprêterait à faire table rase de certains acquis fondamentaux de la série moderne.

La fin temporaire du mode Zombies ?

L'information la plus clivante concerne sans doute le mode Zombies. Pilier de la coopération depuis World at War, ce mode serait tout simplement absent de la feuille de route pour 2027. Selon le leaker, cette décision ne serait pas un aveu d'échec, mais plutôt une stratégie de gestion des ressources humaines et de marketing. L'objectif serait de ne pas épuiser les équipes de Treyarch, les maîtres incontestés du genre, qui sortent de cycles de développement intenses.
De plus, priver les joueurs de Zombies en 2027 permettrait de créer une attente démesurée pour l'épisode de 2028.

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Vers un gameplay plus posé sans Sprint Tactique

L'autre changement majeur concernerait la mobilité, un sujet sensible depuis l'introduction des mécaniques modernes dans Modern Warfare. Si le tout nouveau système de mouvements omnidirectionnels introduit dans Black Ops 6 serait conservé, il subirait une modification de taille, la suppression pure et simple du sprint tactique. De même, les sauts contre les murs ne seraient pas de la partie. Cela signifierait un retour à des affrontements potentiellement moins frénétiques, où le positionnement reprendrait le pas sur la vitesse pure, tout en gardant une certaine fluidité dans les déplacements latéraux.

Le retour possible du Pick 10

Pour compenser ces retraits, Sledgehammer Games envisagerait de jouer la carte de la nostalgie et de l'équilibrage compétitif. Toujours selon TheGhostOfHope, des discussions sérieuses seraient en cours pour réintroduire le système de création de classe « Pick 10 ». Ce système est souvent cité par les vétérans comme le plus équilibré de l'histoire de la franchise, forçant les joueurs à faire des choix cornéliens entre accessoires d'armes, atouts et grenades.

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Il convient toutefois de rester prudent. Comme pour toute rumeur émanant de sources non officielles, ces informations sont à prendre avec des pincettes. TheGhostOfHope a déjà vu certaines de ses affirmations, notamment sur Call of Duty: Modern Warfare 4, être contestées par des développeurs d'Infinity Ward. D'ici 2027, les plans d'Activision et de Sledgehammer Games ont encore largement le temps d'évoluer, mais ces bruits de couloir dessinent peut-être les prémices d'un retour à un style de jeu plus traditionnel.

En attendant, Call of Duty: Black Ops 7, qui cartonne sur PS5, est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. N'hésitez pas à consulter notre portail, notamment pour prendre connaissance de quelques astuces et être encore meilleur sur le champ de bataille avec des guides sur les meilleurs paramètres audios ou encore comment équiper deux armes à la fois.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Ancien joueur cod (invité) Le 17/12/2025 à 14:29

En attendant, Call of Duty: Black Ops 7, qui cartonne sur PS5... Haha la blague pas mal, Activision à promis tellement de choses qui n'ont pas su les tenir que les gens se sont lassés et on finit à par trouver d'autres jeux plus intéressant et d'ici 2027 tellement de jeux sortiront avec GTA 6

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James (invité) Le 16/12/2025 à 22:34

Pas grave personne n'y jouera on sera encore sur arc Raiders