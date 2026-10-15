Activision avoue que Black Ops 7 n'a pas répondu aux attentes

Activision reconnaît publiquement que Call of Duty: Black Ops 7 n'a pas répondu aux attentes de la communauté. Face à la lassitude des joueurs pour les suites annuelles, l'éditeur promet un retour aux sources avec Modern Warfare 4 et annonce une toute nouvelle licence pour 2027.

L'heure est à la remise en question du côté d'Activision. Après une stratégie de sorties rapprochées qui a vu s'enchaîner les épisodes de la même sous-franchise, l'éditeur américain dresse un bilan lucide de ses derniers lancements. La sortie de Call of Duty: Black Ops 7 en 2025, succédant directement à Call of Duty: Black Ops 6 l'année précédente, a cristallisé une certaine fatigue au sein de la communauté. Une situation qui rappelle l'enchaînement similaire de Call of Duty: Modern Warfare 2 et Call of Duty: Modern Warfare 3 en 2022 et 2023, et qui pousse aujourd'hui les dirigeants à revoir leur copie pour les années à venir.

Un aveu d'échec pour la stratégie annuelle

Tyler Bahl, directeur marketing d'Activision, s'est récemment exprimé lors d'une entrevue accordée à The Game Business. Le dirigeant n'a pas cherché à masquer la réalité concernant la réception du dernier opus en date. Bien que le jeu ait proposé des nouveautés et des époques différentes, la formule globale n'a pas su convaincre les habitués de la licence. L'enchaînement de suites directes a fini par lasser un public en quête d'innovation.

Je ne pense pas que nous ayons été satisfaits de tous les aspects du jeu de l'année dernière, et nous avons reçu les retours de manière claire et forte.

Cette déclaration marque un tournant dans la communication habituelle de l'éditeur, souvent prompt à célébrer ses records de ventes sans admettre ses faiblesses. Tyler Bahl précise que les joueurs attendaient un véritable changement de ton, une fraîcheur que la continuité de la série Black Ops ne pouvait tout simplement pas offrir malgré les efforts des studios de développement.











Modern Warfare 4 comme réponse aux critiques

Face à ce constat amer, Activision compte bien rectifier le tir avec son prochain titre majeur. Call of Duty: Modern Warfare 4 est présenté comme la réponse directe aux plaintes de la communauté. L'objectif est de s'éloigner des expériences jugées trop fantaisistes ou répétitives pour renouer avec l'essence même de ce qui a fait le succès monumental de la franchise Call of Duty par le passé. Un discours qui est toutefois assez récurrent, sans que nous en ressentions les résultats en jeu.

Avec Modern Warfare 4, nous avons essayé de nous ajuster en fonction de ces retours. Il s'agit de revenir à un jeu de tir militaire ancré dans la réalité. Le rendre cinématographique, le rendre authentique et ramener cette intensité pour laquelle Call of Duty est connu

Le directeur marketing insiste sur le fait que la communauté ne cherchait pas nécessairement la continuité que l'entreprise tentait de lui imposer. Les joueurs désiraient avant tout une rupture de ton. Pour pallier définitivement ce problème de lassitude et éviter de reproduire les mêmes erreurs, Activision prépare une évolution majeure de sa stratégie à long terme. Une toute nouvelle sous-franchise Call of Duty est d'ores et déjà en préparation pour une sortie prévue en 2027.

Dans tous les cas, Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.