Treyarch (Call of Duty) est prêt à « créer quelque chose de nouveau »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2026 à 14h31
Le studio de développement Treyarch regarde déjà vers l'avenir et se dit prêt à « créer quelque chose de nouveau, une expérience inédite ».
Treyarch (Call of Duty) est prêt à « créer quelque chose de nouveau »

Comme vous le savez probablement déjà, Treyarch a travaillé sur les deux derniers opus de la licence Call of Duty, à savoir Black Ops 6 et Call of Duty: Black Ops 7. Alors que ce dernier titre vient tout juste de se doter de sa saison 6, le studio Treyarch tease déjà son avenir et parle d'une « expérience inédite ».

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Treyarch veut créer quelque chose de nouveau

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C'est dans un récent et nouvel épisode Dev Talk que les développeurs de Treyarch ont dit quelques mots à propos de leur avenir. Après avoir déployé la saison 6 sur Black Ops 7 et alors que Modern Warfare 4 s'apprête à être lancé, Treyarch est désormais prêt à passer à autre chose et souhaite « créer quelque chose de nouveau, une expérience inédite »

C'est un adieu doux-amer, mais je pense que ces deux dernières années nous ont beaucoup appris. Nous avons exploré de nombreuses pistes. Mais nous sommes prêts à créer quelque chose de nouveau, une expérience inédite. En attendant, rendez-vous le 17 septembre pour la saison 6 !

- Kevin Drew, directeur artistique de Treyarch

Évidemment, Treyarch n'a pas dévoilé ses plans pour son projet potentiel vidéoludique, qui pourrait s'ancrer dans la licence Call of Duty ou bien dans toute autre autre chose (cela n'est pas forcément à exclure). Reste donc à savoir ce que ledit studio nous réserve.

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Treyarch est fier des deux derniers Call of Duty: Black Ops

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Dans cette même vidéo, le codirecteur de Treyarch, Yale Miller, a expliqué que l'équipe de développement est « extrêmement fiers » des deux derniers opus Call of Duty :

Ces deux dernières années ont été incroyables. Nous avons établi de nouvelles références avec Black Ops 6, puis nous avons sorti le plus grand Black Ops jamais créé avec Black Ops 7, en prenant des risques considérables avec l'Omnimovement, le Endgame et toutes sortes d'innovations. Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes du résultat.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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