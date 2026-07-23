Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 23 juillet 2026 à 11h37
le 23 juillet 2026 à 11h37
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Ce jeudi 23 juillet 2026 marque l'arrivée de la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7. Cette nouvelle saison introduit, comme vous vous en doutez, plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles cartes et modes de jeu pour le multijoueur. Sans oublier, bien évidemment, de nouvelles armes ainsi que diverses améliorations et ajustements.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 23 juillet 2026, qui apporte la saison 5, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous désirez découvrir celui de Warzone, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.
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Patch notes de la saison 5 de Call of Duty: Black Ops 7, MàJ du 23 juillet 2026
Nouveautés
Cartes
- Jubilee - 6 versus 6
- Battez-vous dans une petite ville rurale japonaise alors qu'un festival tourne au chaos et que les rues sont le théâtre d'affrontements. Combattez dans la cour avant du musée du Palais, découvrez la cuisine locale lors du festival éphémère et tendez votre chance dans la salle de pachinko.
- Frequency - 6 versus 6
- Lancée pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops 4, la carte Frequency revient entièrement remasterisée, avec un niveau de détail sans précédent. Enfoncez-vous au cœur des montagnes du Hunan, où les opérateurs se livrent à une bataille acharnée pour le contrôle des capacités de surveillance mondiale de la station d'écoute.
- Dig - 6 versus 6
- Après ses débuts dans Call of Duty: Black Ops 2, la carte Dig fait son retour dans une version remasterisée, envoyant les opérateurs sur un site de fouilles archéologiques à Avalon, où des forces rivales s'affrontent pour s'emparer de ce qui se cache sous terre. Grâce au système de déplacement amélioré de Black Ops 7, c'est l'occasion rêvée de découvrir cette carte comme jamais auparavant.
Modes
- Overdrive Domination
- Le mode Domination fait son apparition dans Overdrive, apportant une touche inédite axée sur les objectifs à ce mode de jeu ultra-dynamique. Capturez, conservez et défendez des objectifs tout en éliminant vos adversaires avec panache pour gagner des étoiles pour votre équipe.
Armes
- FG42 - Fusil d'assaut
- Via le Passe de combat
- Gremlin - SMG
- Via le Passe de combat
Accessoires
- Jäger 45 Grid-Breaker Kit
- Via un défi
Mode Classé Multijoueur
- Mise à jour pour le pool des cartes
- Hardpoint : Frequency, Vertigo, Blackheart, Exposure.
- Recherche & Destruction : Frequency, Vertigo, Colossus, Exposure, Scar.
- Overload : Frequency
- Ajustements du SR
- Augmentation de la perte de SR de base pour les classements suivants :
- Platine : perte de SR de base portée à -25 SR
- Diamant : perte de SR de base portée à -30 SR
- Crimson : perte de SR de base portée à -40 SR
- Nous avons également modifié le mode d'attribution des ajustements de classement de l'adversaire. Les joueurs ne recevront désormais des ajustements de rang de l'adversaire positifs ou négatifs que lorsque l'adversaire se trouve à 3 échelons ou plus au-dessus ou en dessous de leur rang actuel.
- Récompenses de la saison 5 :
- Obtenez 10 victoires : Plan du pistolet-mitrailleur MPC 25 « Pro Re-Issue ».
- Obtenez 100 victoires : Autocollant grand format « Saison classée 05 - 100 victoires ».
- Atteignez le rang Argent : Carte de visite « Saison classée n°5 - Argent ».
- Atteignez le rang Or : Carte de visite « Saison classée n° 5 - Or » et camouflage d'arme.
- Atteignez le rang Platine : Carte de visite « Saison classée n° 5 - Platine » et camouflage d'arme.
- Atteignez le rang Diamant : Carte de visite « Saison classée 05 - Diamant » et camouflage d'arme.
- Atteignez le rang Crimson : Carte de visite « Saison classée 05 - Crimson » et camouflage d'arme.
- Atteignez le rang Iridescent : Carte de visite animée « Saison classée 05 - Iridescent » et camouflage d'arme.
- Terminez la saison classée n° 5 dans le Top 250 : Carte animée et camouflage d'arme animé « Saison classée n° 5 - Top 250 ».
- Terminez la saison classée n° 5 en tête du Top 250 : Carte animée « Saison classée n° 5 - Champion du Top 250 ».
Mode Zombies
- Nouvelle carte de Survie : Eidskallen Lighthouse
- Récompenses prévues :
- Emblème animé Valhallan et 1 000 XP - Terminez le round 10
- Charme d'arme La Lumière d'Eidskallen et 2 500 P - Terminez le round 25
- GobbleGum Carte cadeau et 5 000 XP - Terminez le round 50
- Directed mode pour la carte Kowakujo
- Les joueurs qui termineront la carte Kowakujo selon le Directed Mode recevront le skin d'opérateur Yojinbo pour Carver, la carte de visite Kowakujo - Mode Directed terminé et 5 000 XP.
- Starting Room pour Kowakujo
- Récompenses prévues :
- GobbleGum Hellping Hound et 1 000 XP - Atteindre le round 10
- GobbleGum Armor Gettin' et 2 500 XP - Atteindre le round 25
- GobbleGum Hidden Power et 5 000 XP - Atteindre le round 50
- Rogue Run pour Astra Malorum
- Rogue Run étend ses horizons jusqu'à Astra Malorum, proposant ainsi sa version roguelite des zombies à travers trois nouvelles playlists. Battez-vous pour survivre dans des lieux emblématiques tels que sur Crash Site, Museum Infinitum et Mars, tout en vous renforçant grâce à des parcours de récompenses aléatoires proposant des mods de munitions, des Perk-a-Colas, de nouvelles armes et d'autres capacités qui changent la donne.
- Différentes récompenses (GobbleGum, carte de visite, etc.) selon la difficulté choisie.
Endgame
- Nouvelle mission : Burn Run
- Les opérateurs sont mis au défi de disputer une course contre la montre à bord d'un véhicule piégé, prêt à exploser à tout moment.
- Bonus de capacités exotiques
- Améliorez vos compétences principales et secondaires grâce à de nouvelles améliorations rares que vous pouvez obtenir en cours de partie, ce qui vous permettra de les renforcer davantage grâce à des avantages tels que des temps de recharge réduits, des munitions supplémentaires, la possibilité d'infliger des types de dégâts supplémentaires et d'autres bonus améliorant leur efficacité sur le terrain.
- La période d'accès gratuit à Endgame devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la saison 5. Ne manquez donc pas de vous lancer avec votre escouade pour explorer tout ce qu'Avalon a à offrir dans ce mode PvE très complet. Dès le début de la saison 6 de Black Ops 7 et de Call of Duty: Warzone, Endgame ne sera plus accessible depuis le menu de Call of Duty: Warzone et ne sera disponible que pour les possesseurs de Black Ops 7.
Événements
- Eidskallen Leaderboard
- Machine of War
- Treyarch 30th Anniversary
Multijoueur
Ajustements pour les armes
Fusils d'assaut
- AN-94
- Dégâts maximum réduits de 30 à 24.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 24,1 m à 36,8 m.
- DS20 Mirage
- Dégâts maximum augmentés de 27 à 28.
Fusils de combat
- SWORDFISH A1
- Le délai de tir en rafale passe de 280ms à 300 ms.
- M8A1
- Le multiplicateur de cou est désormais de 1,15x.
Arme de mêlée
- Executioner's Duet
- Correction d'un problème qui entraînait une vitesse d'attaque au corps à corps plus lente que prévu.
Ajustements généraux des accessoires
- Correction d'un problème entraînant un décalage de l'affichage des bras par rapport à la position prévue lors de la nage avec deux armes en main.
- Correction d'un problème lié à la visibilité du réticule personnalisé sur le Millimeter Scanner, le Kepler Ultra 4x et le LTI Target Finder v.2.
Ajustements pour les séries de points
- Iron Rain
- La santé de l'Iron Rain a été augmentée de 1 650 à 1 850.
- Le temps de largage des bombes Iron Rain a été réduit d'environ 2,68 secondes à environ 2,42 secondes.
- Le gilet pare-balles Flak Jacket ne protège plus contre les bombes Iron Rain.
commentaire (1)
Bah et les changements sur la ranked ? Faut en parler mdrrrrr