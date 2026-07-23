Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.

Ce jeudi 23 juillet 2026 marque l'arrivée de la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7. Cette nouvelle saison introduit, comme vous vous en doutez, plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles cartes et modes de jeu pour le multijoueur. Sans oublier, bien évidemment, de nouvelles armes ainsi que diverses améliorations et ajustements.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 23 juillet 2026, qui apporte la saison 5, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous désirez découvrir celui de Warzone, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.

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