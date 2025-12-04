Call of Duty: Black Ops 7 cartonne sur PS5, malgré son lancement mitigé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 18h09
Contre toutes attentes, Call of Duty: Black Ops 7 a connu un bon lancement sur une plateforme de jeu en particulier.
Call of Duty: Black Ops 7 cartonne sur PS5, malgré son lancement mitigé
Contrairement à son aîné, Call of Duty: Black Ops 7 ne semble pas avoir rencontré un très très grand succès auprès des joueurs et des joueuses, qui n'étaient pas si nombreux que cela au moment de son lancement. Toutefois, une nouvelle information, qui a récemment été dévoilée, montre que Call of Duty: Black Ops 7 est populaire sur une console en particulier.

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Call of Duty: Black Ops 7 est le jeu PS5 le plus téléchargé de novembre 2025

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En effet, en ce début du mois de décembre, PlayStation a, comme à l'accoutumée, révélé la liste des jeux les plus téléchargés en novembre 2025. Ce listing annonce que Call of Duty: Black Ops 7 est le titre PS5 le plus téléchargé au mois de novembre aux États-Unis, Canada et en Europe. Cette donnée peut surprendre, étant donné que, comme dit précédemment, ce nouvel opus Call of Duty ne semble pas avoir connu un vif succès à sa sortie.

Pour autant, et comme indiqué par PlayStation, Call of Duty: Black Ops 7 a, ainsi, dépassé ARC Raiders et Battlefield 6 en novembre 2025, sur PS5. Le titre n'apparaît, cependant, qu'en troisième position parmi les jeux PS4 les plus téléchargés aux États-Unis et Canada et à la 13ème place en Europe.

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Le classement des jeux PlayStation les plus téléchargés de novembre 2025

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Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, voici la liste des jeux PS5 les plus téléchargés en Europe au mois de novembre dernier, selon les récentes informations partagées par PlayStation, via un article sur le PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X : 
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • FC 26
  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Dispatch
  • Grand Theft Auto V
  • UFC 5
  • Minecraft
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • INAZUMA ELEVEN: Victory Road
  • Forza Horizon 5
  • It Takes Two
  • Hogwarts Legacy
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • NBA 2K26
  • Ghost of Yotei
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Football Manager 26 Console
  • Anno 117: Pax Romana
  • STALKER 2: Heart of Chornobyl
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 est disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Statsforcontexte (invité) Le 17/12/2025 à 10:33

Un peu de stats pour le contexte.
34.93 M PS4 US
26.45 M PS5 US

Un peu facile de faire dire ce qu'on veut au stats.

Marrant de séparer le store PS5 du store PS4 et de faire un ranking sur le DL du jeu alors que Warzone n'est pas séparé.

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Gyassry (invité) Le 04/12/2025 à 20:41

Étonnant, le jeu est vraiment mauvais. Mais bon ça reste une grosse licence