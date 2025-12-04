Call of Duty: Black Ops 7 cartonne sur PS5, malgré son lancement mitigé

Contre toutes attentes, Call of Duty: Black Ops 7 a connu un bon lancement sur une plateforme de jeu en particulier.

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Call of Duty: Black Ops 7 est le jeu PS5 le plus téléchargé de novembre 2025

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Le classement des jeux PlayStation les plus téléchargés de novembre 2025

Call of Duty: Black Ops 7

FC 26

ARC Raiders

Battlefield 6

Dispatch

Grand Theft Auto V

UFC 5

Minecraft

The Witcher 3: Wild Hunt

INAZUMA ELEVEN: Victory Road

Forza Horizon 5

It Takes Two

Hogwarts Legacy

Clair Obscur: Expedition 33

NBA 2K26

Ghost of Yotei

Marvel's Spider-Man 2

Football Manager 26 Console

Anno 117: Pax Romana

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Call of Duty: Black Ops 7 topped PlayStation Store's downloads last month.



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Contrairement à son aîné,ne semble pas avoir rencontré un très très grand succès auprès des joueurs et des joueuses, qui n'étaient pas si nombreux que cela au moment de son lancement. Toutefois, une nouvelle information, qui a récemment été dévoilée, montre queEn effet, en ce début du mois de décembre, PlayStation a, comme à l'accoutumée, révélé la liste des jeux les plus téléchargés en novembre 2025. Ce listing annonce que. Cette donnée peut surprendre, étant donné que, comme dit précédemment, ce nouvel opus Call of Duty ne semble pas avoir connu un vif succès à sa sortie.Pour autant, et comme indiqué par PlayStation, Call of Duty: Black Ops 7 a, ainsi, dépassé ARC Raiders et Battlefield 6 en novembre 2025, sur PS5. Le titre n'apparaît, cependant, qu'en troisième position parmi les jeux PS4 les plus téléchargés aux États-Unis et Canada et à la 13place en Europe.Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, voici la liste des jeux PS5 les plus téléchargés en Europe au mois de novembre dernier, selon les récentes informations partagées par PlayStation, via un article sur le PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.