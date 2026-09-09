Black Ops 7/Warzone Saison 6 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a révélé, il y a très peu de temps, le contenu de la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Découvrez un récapitulatif à propos de toutes les nouveautés à venir.

Au mois de septembre 2026, Call of Duty: Black Ops 7 et la battle royale Warzone vont se doter de la saison 6, qui est placée sous le signe d'Halloween. Dès lors, les équipes en charge des deux titres ont, récemment, dévoilé des détails au sujet de cette nouvelle saison, dont le lancement est fixé au 17 septembre 2026. Ainsi, et comme toujours, voici un récapitulatif concernant le contenu de la saison 6, et donc des nouveautés à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone

Les ajouts de la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7

Au lancement de la saison 6, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir plusieurs nouvelles cartes : Quantum (6v6) et Bloodstead (6v6). Ces derniers auront également la possibilité de lancer des parties dans un nouveau mode de jeu à durée limitée, soit Épreuves de T.E.D.D. (sur les map Roadkill, Inferno et Lost), tandis que d'autres débarqueront avec la mi-saison.

Pour ce qui est de la Phase finale, la communauté peut s'attendre à découvrir Avalon de nuit et pourra également parcourir un tout nouvel événement, soit Invocation interdite. Le mode Zombies ne sera pas en reste car les développeurs ont prévu d'ajouter la carte Tenshu (Survie), tandis que le mode Dirigé pour Rex Infernus se rendra disponible dès l'arrivée de la saison 6. Rogue Run se dotera aussi de nouveautés, c'est-à-dire de nouvelles récompenses de piédestal et de nouvelles sélections Décontracté et Hardcore pour Paradox Junction ainsi que Kowakujo.

Les nouveautés à venir sur Warzone grâce à la saison 6

La saison 6 marquera l'arrivée de la carte Haunted Hollow sur le battle royale Warzone, qui proposera son propre mode à durée limitée, baptisé Infection géante (64 joueurs). Sur le site officiel, nous pouvons lire la description suivant en ce qui concerne ledit mode : « Huit joueurs sont désignés comme infectés dès le début de la partie. Leur objectif est d'infecter tous les autres opérateurs, tandis que les survivants doivent construire une bombe ADN capable d'endiguer l'épidémie ».

Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouveaux défis de séries de victoires dans les modes Battle Royale et Résurgence, qui seront l'occasion de récupérer diverses récompenses, notamment des camouflages d'armes.

Armes, packs et événements de la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone

Comme vous vous en doutez, la saison 6 étoffera l'arsenal d'armes et d'accessoires de Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que de Warzone. Voici, d'ailleurs, ce qui est prévu :

VMP - Mitraillette.

TR51 Para - Fusil d'assaut.

Roc 20mm - Spéciale.

Nouvel accessoire : VS à répétition Rebond ravageur pour le fusil de précision VR Recon.



Différents événements auront également lieu durant la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone, à savoir les suivants :

Fête costumée de camouflage.

Passe d'événement DOOM.

En plus de nouveaux défis, la communauté pourra découvrir un tout nouveau Passe de combat ainsi que différents bundles dans la boutique en jeu. En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC.