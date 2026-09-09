Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 6 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 6, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 6 sera bientôt lancée sur Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que sur Warzone. Cette nouvelle saison est programmée pour la mi-septembre 2026, et plus précisément le 17. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone en France.

Heure de sortie de la saison 6 sur Black Ops 7 et Warzone en France

Soulignons, avant tout, que la saison 6 se rendra disponible à la même date et à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence, la saison 6 sera lancée à 18h (heure française), le 17 septembre 2026, sur Black Ops 7 et Warzone.

Rip into the nightmare 😈



Haunted Hollow, new Multiplayer maps and modes, new Zombies content, new Weapons, the DOOM Event Pass, and more are coming throughout Season 06.



See everything arriving Sept. 17 and beyond 🧵 https://t.co/twEeFpBbPo pic.twitter.com/MeDlfqfpX1 — COD Live Seasons (@CODLiveSeasons) September 8, 2026

À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de détails à propos du poids de la mise à jour qui apportera la saison 6. De la même manière, son patch notes n'a pas encore été révélé. Cependant, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Détails sur le contenu de la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone

Pour la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, qui marquera le retour de The Haunting, les développeurs ont prévu diverses nouveautés. Ainsi, le mode multijoueur de Black Ops 7 se dotera de deux nouvelles cartes, mais aussi d'un nouveau mode de jeu à durée limitée. Le Zombies s'offrira une nouvelle carte de survie et un nouveau mode Dirigé. Pour ce qui est du battle royale Warzone, Haven Hollow se rendra disponible au lancement, avec un mode de jeu spécifique.

D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous proposons un récapitulatif au sujet du contenu de la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.