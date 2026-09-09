Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 6 en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2026 à 15h22
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 6, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 6 en France

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 6 sera bientôt lancée sur Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que sur Warzone. Cette nouvelle saison est programmée pour la mi-septembre 2026, et plus précisément le 17. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone en France.

Heure de sortie de la saison 6 sur Black Ops 7 et Warzone en France

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Soulignons, avant tout, que la saison 6 se rendra disponible à la même date et à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence, la saison 6 sera lancée à 18h (heure française), le 17 septembre 2026, sur Black Ops 7 et Warzone.

À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de détails à propos du poids de la mise à jour qui apportera la saison 6. De la même manière, son patch notes n'a pas encore été révélé. Cependant, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Détails sur le contenu de la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone

Pour la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, qui marquera le retour de The Haunting, les développeurs ont prévu diverses nouveautés. Ainsi, le mode multijoueur de Black Ops 7 se dotera de deux nouvelles cartes, mais aussi d'un nouveau mode de jeu à durée limitée. Le Zombies s'offrira une nouvelle carte de survie et un nouveau mode Dirigé. Pour ce qui est du battle royale Warzone, Haven Hollow se rendra disponible au lancement, avec un mode de jeu spécifique.

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D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous proposons un récapitulatif au sujet du contenu de la saison 6 de Black Ops 7 et Warzone.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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