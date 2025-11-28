Call of Duty: Black Ops 7 : Les paramètres audio parfaits pour bien entendre les bruits de pas

Si vous avez du mal à localiser les bruits des adversaires, et notamment les bruits de pas, dans Call of Duty: Black Ops 7, sachez que nous vous donnons quelques astuces pour régler vos paramètres audio.
Comme vous le savez, Call of Duty: Black Ops 7
est un FPS compétitif. De ce fait, et sans surprise, les joueurs et les joueuses cherchent constamment à se placer parmi les meilleurs, et donc à performer sur le champ de bataille. Toutefois, pour cela, il convient d'optimiser quelques paramètres, notamment au niveau du son
. Ainsi, il est presque obligatoire d'avoir des réglages audio parfaits pour bien entendre ses adversaires et les bruits de pas
.
Dès lors, si vous ne savez pas comment régler le son sur Call of Duty: Black Ops 7
, notamment pour mieux entendre les adversaires, voici quelques astuces pour avoir les meilleurs paramètres audio possibles
.
Les meilleurs paramètres audio pour Call of Duty: Black Ops 7
Bien évidemment, et comme toujours, certains changements peuvent être opérés selon votre ressenti, notamment en fonction du casque audio que vous possédez ou encore de votre configuration sur PC et celle de votre TV. Si vous avez réglé tout cela à la perfection, le son aura, bien évidemment, un meilleur rendu. Néanmoins, il est possible d'optimiser le tout, grâce aux quelques conseils ci-dessous liés aux meilleurs paramètres audio pour Call of Duty: Black Ops 7
.
Volumes
- Volume général → Selon votre confort, tout en évitant que cela soit trop fort
- Volume de musique en jeu → Vous pouvez le désactiver, ou bien le mettre en-dessous du volume général pour garder un peu de musique
- Volume des dialogues → 45, ou légèrement plus
- Volume des effets → Supérieur au volume général
- Volume musique des cinématiques → 30, ou en-dessous
Dispositif audio
- Périphérique audio sortant → Votre périphérique
- Mode Casque amélioré → Avec
Général
- Mixage audio → Casque ou Mix Treyarch
- Audio mono → Sans
- Couper le son du jeu en fenêtre réduite → Avec
- Couper la musique sous licence → À votre guise
- Compensation auditive asymétrique → Sans
Fonctionnalité
- Bruits aigus réduits → Sans
- Alertes sonores d'indicateur de coups → Par défaut
Chat vocal
- Chat vocal → Avec
- Chat vocal du jeu → Amis uniquement
- Chat de proximité → À votre guise
- Périphérique de sortie Chat vocal → Votre périphérique
Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres audio pour Call of Duty: Black Ops 7
ne vous conviennent pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à les modifier afin de trouver le juste milieu entre confort d'écoute et la perception des sons. En complément, sachez que nous vous parlons des réglages à faire afin d'optimiser les performances et les FPS sur Black Ops 7 dans un guide dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaire (0)