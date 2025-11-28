Call of Duty: Black Ops 7 : Les paramètres audio parfaits pour bien entendre les bruits de pas

Si vous avez du mal à localiser les bruits des adversaires, et notamment les bruits de pas, dans Call of Duty: Black Ops 7, sachez que nous vous donnons quelques astuces pour régler vos paramètres audio.

Les meilleurs paramètres audio pour Call of Duty: Black Ops 7

Volumes

Volume général → Selon votre confort, tout en évitant que cela soit trop fort

→ Selon votre confort, tout en évitant que cela soit trop fort Volume de musique en jeu → Vous pouvez le désactiver, ou bien le mettre en-dessous du volume général pour garder un peu de musique

→ Vous pouvez le désactiver, ou bien le mettre en-dessous du volume général pour garder un peu de musique Volume des dialogues → 45, ou légèrement plus

→ 45, ou légèrement plus Volume des effets → Supérieur au volume général

→ Supérieur au volume général Volume musique des cinématiques → 30, ou en-dessous

Dispositif audio

Périphérique audio sortant → Votre périphérique

→ Votre périphérique Mode Casque amélioré → Avec

Général

Mixage audio → Casque ou Mix Treyarch

→ Casque ou Mix Treyarch Audio mono → Sans

→ Sans Couper le son du jeu en fenêtre réduite → Avec

→ Avec Couper la musique sous licence → À votre guise

→ À votre guise Compensation auditive asymétrique → Sans

Fonctionnalité

Bruits aigus réduits → Sans

→ Sans Alertes sonores d'indicateur de coups → Par défaut

Chat vocal

Chat vocal → Avec

→ Avec Chat vocal du jeu → Amis uniquement

→ Amis uniquement Chat de proximité → À votre guise

→ À votre guise Périphérique de sortie Chat vocal → Votre périphérique





À lire également Black Ops 7 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

Comme vous le savez,est un FPS compétitif. De ce fait, et sans surprise, les joueurs et les joueuses cherchent constamment à se placer parmi les meilleurs, et donc à performer sur le champ de bataille. Toutefois, pour cela, il convient d'optimiser quelques paramètres, notamment. Ainsi,Dès lors,, notamment pour mieux entendre les adversaires, voiciBien évidemment, et comme toujours, certains changements peuvent être opérés selon votre ressenti, notamment en fonction du casque audio que vous possédez ou encore de votre configuration sur PC et celle de votre TV. Si vous avez réglé tout cela à la perfection, le son aura, bien évidemment, un meilleur rendu. Néanmoins, il est possible d'optimiser le tout, grâce aux quelques conseils ci-dessous liés auxNaturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que cesne vous conviennent pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à les modifier afin de trouver le juste milieu entre confort d'écoute et la perception des sons. En complément, sachez que nous vous parlons des réglages à faire afin d'optimiser les performances et les FPS sur Black Ops 7 dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.