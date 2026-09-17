Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2026 à 10h46
le 17 septembre 2026 à 10h46
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Ce jeudi 17 septembre 2026 marque l'arrivée de la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7. Comme vous pouvez vous y attendre, cette nouvelle saison, placée sous le signe d'Halloween avec The Haunting, introduit plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles armes et de nouvelles cartes. Sans oublier, bien évidemment, diverses améliorations et ajustements.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 17 septembre 2026, qui apporte la saison 6, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous souhaitez découvrir celui de Warzone, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.
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Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Patch notes de la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 7, MàJ du 17 septembre 2026
Nouveautés
Cartes
- Quantum - 6 versus 6
- Bloodstead - 6 versus 6
- Roadkill - 6 versus 6
- Inferno - 6 versus 6
- Lost - 6 versus 6
Armes
- VMP - SMG
- TR51 Para - Fusil d'assaut
- Arcblade - Arme de mêlée
- Roc 20mm - Arme spéciale
Modes pour le multijoueur
- T.E.D.D. Trials (au lancement)
- Hordepoint (au cours de la saison)
Black Ops 7 Ranked Play
- Récompenses disponibles durant la saison 6 :
- Remporter 5 victoires : Plan Réédition Pro pour M 15 Mod 0.
- Remporter 50 victoires : Grand autocollant Saison classée 06 - 50 victoires.
- Atteindre le rang Argent : Carte de visite Saison classée 06 - Argent.
- Atteindre le rang Or : Carte de visite Saison classée 06 - Or et camouflage d'arme.
- Atteindre le rang Platine : Carte de visite Saison 06 - Platine et camouflage d'arme.
- Atteindre le rang Diamant : Carte de visite Saison 06 - Diamant et camouflage d'arme.
- Atteindre le rang Crimson : Carte de visite Saison 06 - Crimson et camouflage d'arme.
- Atteindre le rang Iridescent : Carte de visite animée Saison classée 06 - Iridescent et camouflage d'arme.
- Terminer la saison 6 dans le Top 250 : Carte de visite animée Saison classée 06 - Top 250 et camouflage d'arme animé.
- Terminer la saison 6 dans le Top 250 et 1ère place du classement général : Carte de visite animée Saison classée 06 - Champion du Top 250.
Nouvelle carte Survie pour le mode Zombies
- Tenshu :
- Affrontez des samouraïs titubants dans Tenshu, une nouvelle carte de survie qui met l'équipe au défi de repousser la horde dans une zone restreinte de Kowakujo, articulée autour de lieux clés tels que The Tenshu Entrance, Onsen Baths, War Room, Storage Rooms et Workshop.
- Affrontez des chiens de l'enfer, des Oni et des morts-vivants tout en fouillant les lieux à la recherche de bonus, de la boîte mystère, de l'arsenal, des achats muraux, de la machine à GobbleGum et d'autres améliorations. Survivez aussi longtemps que possible ou évacuez-vous pour vous échapper.
- Atteignez les paliers de rounds pour gagner les récompenses suivantes :
- Emblème animé Mononoke Neko et 1 000 XP (terminez le tour 10).
- Charme d'arme Sleepy Cat et 2 500 XP (terminez le tour 25).
- GobbleGum Wonderbar ! et 5 000 XP (terminez le tour 50).
Carte Rex Infernus du mode Zombies
- Directed Mode
- Bénéficiez d'une aide supplémentaire pour la quête principale grâce à l'arrivée du Directed Mode pour Rex Infernus, qui affiche les étapes de la quête à l'écran et limite le nombre de tours à 15 maximum.
- Nouvelle Starting Room
- Survivez aussi longtemps que possible pour gagner les récompenses suivantes :
- GobbleGum Round Off et 1 000 XP (atteindre le tour 10)
- GobbleGum Armor Gettin' et 2 500 XP (atteindre le tour 20)
- GobbleGum Fully Packed et 5 000 XP (atteindre le tour 30)
Mises à jour de Rogue Run
- Ajout de 3 nouvelles récompenses de piédestal.
- Ajout des playlists Casual et Hardcore pour Paradox Junction et Kowakujo.
Mises à jour pour le Endgame
- Carte Avalon Night
- Nouvelle activité : The Forbidden Summoning Event
Nouveaux événements
- Camo Costume Party
- DOOM Event Pass
Nouveaux défis de titres de prestige
- La saison 06 ajoute une dernière série de défis de titres de prestige que nos joueurs les plus assidus pourront tenter de relever :
- Global :
- Arsenal Incarnate : Débloquez le dernier camouflage de maîtrise dans les 4 modes pour chaque arme.
- Private Eye : Récupérez toutes les informations dans les modes Co-op, Endgame et Zombies.
- Over Achiever : Débloquez toutes les insignes de maîtrise.
- John Black Ops : Débloquez tous les autres titres de maître de prestige.
- Zombies :
- Primordial Being : Terminez chaque quête principale avec au moins 18 reliques actives.
Ajustements des armes pour le mode Zombies
- Echo 12 :
- Kit de conversion Blacklash Launcher (Pack-a-Punch) :
- Réduction du rayon d'explosion.
- Réduction des dégâts infligés par le rayon d'explosion interne.
- Réduction des dégâts infligés par le rayon d'explosion extérieur.
- Réduction de la capacité du chargeur de 24 à 12.
- Réduction du nombre de munitions de base de 96 à 48.
- Réduction du nombre maximal de munitions de 120 à 60.
- AK-27 :
- Kit de conversion Battle-Scar :
- Augmentation des dégâts critiques de 11 %.
- Réduction du recul de l'arme.
- M10 Breacher :
- Accessoire Argus Lever :
- Correction d'un problème où le fait de recharger tout en ramassant un bonus de munitions maximales pouvait bloquer les joueurs dans une boucle d'animation de rechargement en vue à la troisième personne.
- Sokol 545 :
- Correction d'un problème qui empêchait un Sokol 545 légendaire de contenir plus d'un accessoire lorsqu'il était lâché par les plantes Aether.
- NX Ravager :
- Correction d'un problème qui empêchait le carreau explosif de l'arbalète du NX Ravager d'adapter ses dégâts comme prévu en fonction de la rareté et de Pack-a-Punch.
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