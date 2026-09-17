Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7.

Ce jeudi 17 septembre 2026 marque l'arrivée de la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 7. Comme vous pouvez vous y attendre, cette nouvelle saison, placée sous le signe d'Halloween avec The Haunting, introduit plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles armes et de nouvelles cartes. Sans oublier, bien évidemment, diverses améliorations et ajustements.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 17 septembre 2026, qui apporte la saison 6, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous souhaitez découvrir celui de Warzone, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.

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