Vous vouliez Borderlands 4 sur le Game Pass ? Il va falloir attendre très longtemps



le 27 juin 2025 à 18h17 Publié par Corentin Rimbert le 27 juin 2025 à 18h17

Avec un prix de lancement fixé à 70 €, Borderlands 4 ne sera pas à la portée de toutes les bourses dès sa sortie. Et si certains espèrent une arrivée rapide du jeu sur les services d'abonnement comme le Game Pass ou une baisse significative de son prix, Randy Pitchford, patron de Gearbox, préfère déjà calmer les attentes.