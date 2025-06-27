Vous vouliez Borderlands 4 sur le Game Pass ? Il va falloir attendre très longtemps

Avec un prix de lancement fixé à 70 €, Borderlands 4 ne sera pas à la portée de toutes les bourses dès sa sortie. Et si certains espèrent une arrivée rapide du jeu sur les services d'abonnement comme le Game Pass ou une baisse significative de son prix, Randy Pitchford, patron de Gearbox, préfère déjà calmer les attentes.
Le Game Pass s'est largement démocratisé et de nombreux jeux sont aujourd'hui inclus dans le catalogue dès leur sortie, ou dans les mois qui suivent, dans le but de booster les statistiques de joueurs. Mais cela ne sera pas le cas pour Borderlands 4, qui n'arrivera pas dans le Game Pass de sitôt
, et n'aura aucune promotion avant un long moment.
Borderlands 4 : une longue attente avant les grosses promotions
Sur Twitter, Randy Pitchford a réagi à la promotion extrême de Borderlands 3
, actuellement disponible avec une réduction de 95 %, soit 3 € au lieu de 60 €, lors des soldes d'été Steam
. Il a précisé qu'une telle offre ne survient que plusieurs années après le lancement initial du jeu :
Ce type de réduction ou l'intégration de Borderlands 3 à des abonnements comme le Game Pass ne s'est produit que cinq ans après sa sortie initiale. Profitez-en tant qu'elle est là ! Pour bien fixer les attentes, sachez qu'il faudra attendre encore plus longtemps avant que cela arrive pour Borderlands 4.
En d'autres termes, étant donné que Borderlands 4 sort en septembre, et que le troisième épisode a mis environ 5 ans pour l'intégré (depuis ce printemps), il est possible qu'il faille attendre, a minima, 2030 pour le voit intégrer le prestigieux catalogue
. Mais d'ici là, le jeu a le temps d'être offert sur l'Epic Games Store, comme ce fut le cas pour le 3, à plusieurs reprises.
Un contexte économique délicat pour les AAA
Alors que le prix moyen d'un jeu vidéo AAA est passé de 60 à 70 €, certains titres grimpant même à 80 €
, le prix annoncé de 70 € pour Borderlands 4 avait initialement été bien reçu. Cependant, Randy Pitchford insiste sur le fait que les joueurs ne doivent pas compter sur une réduction significative ou sur l'arrivée rapide du titre sur les services par abonnement avant plusieurs années.
Cette déclaration s'inscrit aussi dans un contexte où le modèle économique des services comme le Xbox Game Pass
est remis en question par de nombreux acteurs de l'industrie. Certains développeurs, comme Rebellion avec leur jeu Atomfall
, vantent la rentabilité immédiate qu'apporte le Game Pass, tandis que d'autres, comme l'ancien dirigeant de PlayStation Studios, Shuhei Yoshida, privilégient l'ajout tardif sur ces services afin de préserver les ventes initiales.
Pour les joueurs impatients, mieux vaut donc se préparer à débourser plein tarif dès le lancement de Borderlands 4
, ou s'armer de patience. Rendez-vous le 12 septembre 2025 sur PC
(voir les configurations
), PS5 et Xbox Series
. D'ailleurs, ce même Randy Pitchford affirme qu'il s'agira de l'opus le plus intense de la franchise
.
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