Borderlands 4 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Borderlands 4.
Borderlands 4
propose une aventure épique sur Kairos, une planète où règne le Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Dans la peau d'un chasseur de l'Arche, explorez ce nouveau terrain de jeu seul ou en coopération à la recherche de gloire, de richesses et d'armes plus folles les unes que les autres. Quatrième opus de la saga FPS galactique la plus folle du jeu vidéo, il est très attendu par la communauté.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Borderlands 4
.
Configurations PC Borderlands 4
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Borderlands 4, sachez que si vous souhaitez profiter de l'ambiance chaotique du titre et découvrir les paysages intergalactiques dans les meilleures conditions possibles, vous aurez besoin de partenaires solides et relativement récents
.
Or, ce choix tranche radicalement avec les configurations des précédents jeux, réputés pour leur accessibilité. Mais cela est de plus en plus répandu, notamment grâce à la conception sous Unreal Engine 5 et à l'ajout d'options gourmandes en mémoire comme l'upscaling ou le ray tracing.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Borderlands 4
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
- Mémoire vive → 16 Go de RAM
- Processeur → Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 2700X (8 cœurs requis)
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go de VRAM minimum)
- Espace disque → 100 Go d'espace libre sur SSD (obligatoire)
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Processeur → Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 5800X (8 cœurs ou plus)
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT (12 Go de VRAM ou plus)
- Stockage → 100 Go d'espace libre sur SSD (obligatoire)
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 sera disponible à partir du 12 septembre 2025
sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Deluxe → 39,99 € au lieu de 100 €, soit 60 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 69,99 € au lieu de 130 €, soit 46 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 45,19 € au lieu de 80 €, soit 44 % de réduction.
- Édition Deluxe → 50,99 € au lieu de 100 €, soit 49 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 68,79 € au lieu de 130 €, soit 47 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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