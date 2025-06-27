Steam : Les soldes d'été 2025, les bonnes affaires à ne pas louper

Les soldes d'été 2025 de Steam ont débuté, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.

Les offres à ne pas louper durant les soldes d'été 2025 de Steam

Baldur's Gate 3 → 47,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 47,99 € au lieu de 59,99 €. Metro Exodus → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 29,99 €. Doom Eternal → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 39,99 €. It Takes Two → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 39,99 €. Valheim → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 19,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 29,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 → 44,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 44,99 € au lieu de 49,99 €. Cyberpunk 2077 → 20,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 20,99 € au lieu de 59,99 €. Hades → 8,33 € au lieu de 24,50 €.

→ 8,33 € au lieu de 24,50 €. Dead by Daylight → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 19,99 €. Sons of the Forest → 9,85 € au lieu de 28,99 €.

→ 9,85 € au lieu de 28,99 €. Star Wars Jedi: Fallen Order → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 39,99 €. GRIS → 1,47 € au lieu de 14,79 €.

→ 1,47 € au lieu de 14,79 €. Riders Republic → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 3,99 € au lieu de 39,99 €. Star Wars Battlefront II Celebration Edition → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 3,99 € au lieu de 39,99 €. Death Stranding Director's Cut → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

Steam's Summer Sale is here! And we've got perhaps one of our best trailers yet - check it (and thousands of deals) out. Get some shopping in, grab your Discovery Queue stickers, maybe craft a few badges - just do it before the sale ends on July 10th!https://t.co/4TuWeBEkZO pic.twitter.com/dNjh9V2eEp — Steam (@Steam) June 26, 2025

, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.Toutefois, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoiComme indiqué précédemment, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur, dans le cadre. Ainsi, si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus tarder, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces soldes d'été 2025 sur Steam, se terminant au début du mois de juillet :