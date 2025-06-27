Steam : Les soldes d'été 2025, les bonnes affaires à ne pas louper

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juin 2025 à 10h22
Les soldes d'été 2025 de Steam ont débuté, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.
Steam : Les soldes d'été 2025, les bonnes affaires à ne pas louper
Jusqu'au 10 juillet 2025, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent profiter des soldes d'été 2025 sur Steam, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.

Toutefois, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons consulté les soldes d'été 2025 de Steam afin de vous proposer une liste des immanquables.

Les offres à ne pas louper durant les soldes d'été 2025 de Steam

Comme indiqué précédemment, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre des soldes d'été 2025. Ainsi, si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus tarder, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces soldes d'été 2025 sur Steam, se terminant au début du mois de juillet :
  • Baldur's Gate 3 → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Metro Exodus → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Doom Eternal → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • It Takes Two → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Valheim → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
  • The Witcher 3: Wild Hunt → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Clair Obscur: Expedition 33 → 44,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Cyberpunk 2077 → 20,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Hades → 8,33 € au lieu de 24,50 €.
  • Dead by Daylight → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Sons of the Forest → 9,85 € au lieu de 28,99 €.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • GRIS → 1,47 € au lieu de 14,79 €.
  • Riders Republic → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Star Wars Battlefront II Celebration Edition → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Death Stranding Director's Cut → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux réalisés par des studios français
Clair Obscur: Exp 33 14 juillet 2026

Les meilleurs jeux réalisés par des studios français

De nombreux titres développés par des studios français sont disponibles sur le marché, et ce, depuis des années. Voici une sélection des meilleurs jeux français, qui devraient attirer toute votre attention.
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet
Clair Obscur: Exp 33 01 juillet 2026

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet

Sandfall Interactive a laissé entendre que des « décisions drastiques » seront prises pour son prochain jeu.
Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver cette année sur Switch 2, selon ce leaker
Clair Obscur: Exp 33 15 juin 2026

Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver cette année sur Switch 2, selon ce leaker

Un leaker réputé a, récemment, assuré qu'un portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver d'ici la fin de l'année.

commentaire (0)