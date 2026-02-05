Take-Two confiant dans l'avenir de Borderlands 4 grâce à deux informations majeures

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 février 2026 à 14h05
Alors que la version Nintendo Switch 2 est désormais incertaine, Take-Two a tenu à rassurer les investisseurs en réaffirmant que Borderlands allait recevoir du nouveau contenu dans les prochains mois.
Take-Two confiant dans l'avenir de Borderlands 4 grâce à deux informations majeures
Borderlands 4 n'a pas atteint les chiffres de ventes espérés par Take-Two et Gearbox, notamment à cause de sa version PC qui a souffert de nombreux problèmes d'optimisation. L'aventure des Chasseurs de l'Arche a d'ailleurs connu un nouveau coup dur avec la suspension du développement du portage sur Nintendo Switch 2. Face à cet événement inattendu, beaucoup se demandent si l'éditeur va mettre de côté le quatrième opus de la franchise. 

Mais lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Take-Two, son président Karl Slatoff a fait une déclaration qui confirme que Borderlands 4 est loin d'être abandonné

De nombreuses mises à jour prévues pour Borderlands 4

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La retranscription de la conférence partagée par GamesRadar révèle que « Gearbox Software continuera de soutenir Borderlands 4 avec du nouveau contenu et des mises à jour, et nous prévoyons que le titre réalisera de bonnes ventes tout au long de son cycle de vie ». Ces déclarations font écho aux ambitions de Strauss Zelnick. Le directeur de Take-Two Interactive est convaincu que Borderlands 4 sera un succès à long terme. 

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Une certification Steam Deck tout juste décrochée

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Mais le titre pourrait bien connaître un regain d'intérêt rapide de la part des joueurs. Le 5 février 2026, Borderlands 4 a officiellement obtenu sa certification Steam Deck. Cela signifie que le titre est parfaitement jouable sur la console de Valve, mais les avis sont mitigés. Sur les réseaux sociaux, les joueurs concernés expliquent que Borderlands 4 peine à atteindre les 30 FPS, ce qui n'est pas encore optimal en comparaison de la version PC. 

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Néanmoins, le petit sigle vert est un atout qui peut inciter les curieux à lancer le jeu sur le Steam Deck. Rappelons qu'en parallèle, Borderlands 4 est également disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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