Borderlands 4 présente sa feuille de route pour 2026 avec plusieurs nouveautés majeures

Si Gearbox est resté très silencieux en ce début d'année, le studio vient de révéler la feuille de route prévue pour Borderlands 4. Plusieurs annonces notables ont déjà piqué l'attention des joueurs, dont une nouvelle rareté d'équipement.
Hormis une fuite concernant la version Nintendo Switch 2 du titre, aucune information sur Borderlands 4
n'a été partagée en ce début d'année 2026.
Mais depuis le 29 janvier, les Chasseurs de l'Arche peuvent profiter d'une nouvelle mise à jour, amenant entre autres le mode Photo et quelques équilibrages
. Cet ajout, le premier de l'année, marque le début d'une série de mises à jour prévues pour les prochains que Gearbox vient de révéler en présentant sa feuille de route.
Toutes les nouveautés prévues pour Borderlands 4 jusqu'au 3e trimestre 2026 dévoilées par Gearbox
Partagée sur les réseaux sociaux de la franchise, la feuille de route de Borderlands 4 s'étend jusqu'au 3e trimestre 2026
et sera marquée par deux éléments majeurs. Le premier est le lancement du DLC Pack Histoire « Mad Ellie et le Caveau des Damnés » en mars prochain, sans date précise pour le moment. Tandis que le Pack Histoire 2, autre contenu majeur de cette année 2026, arrivera dans le courant de l'automne.
Mais dès le mois de février, Borderlands 4 va frapper fort avec l'arrivée du Pack Prime 2 et l'introduction de la rareté Nacrée.
Plus rares encore que les objets légendaires, les objets nacrés peuvent être obtenus par l'ensemble des joueurs, même sans posséder les DLC payants du titre. Toutefois, certaines pièces d'équipement exclusives ne seront accessibles que via le contenu payant. Trois autres packs Prime sont également déjà confirmés
, ainsi que l'arrivée d'un nouveau boss de raid.
D'autres surprises actuellement en cours de développement
Dans le même temps, Gearbox a confirmé que les équipes travaillent actuellement sur du nouveau contenu de fin de jeu.
Une fois l'histoire principale terminée, les Chasseurs de l'Arche pourront expérimenter dans les prochains mois des « activités supplémentaires
» visant à ajouter une « nouvelle dimension de défi et de maîtrise au contenu existant
». Pour l'heure, ce contenu post-histoire est encore confidentiel. Mais le studio devrait dévoiler de nouveaux détails dans les prochains mois.
Rappelons pour conclure que Borderlands 4 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC
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