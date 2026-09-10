Borderlands 4 : Le Pack Histoire 2, Loveless la Hackeuse et le Pack Prime 5 sont disponibles

Gearbox Software vient de publier la mise à jour 1.10 de Borderlands 4, et le deuxième Pack Histoire. Entre l'arrivée de la redoutable Loveless, de nouvelles campagnes narratives captivantes et un week-end de jeu gratuit, les joueurs ont de quoi prolonger le plaisir sur Kairos.

L'univers impitoyable de Borderlands 4 s'enrichit considérablement avec le déploiement de la mise à jour 1.10, orchestrée par 2K et Gearbox Software. Cette nouvelle vague mêlant contenus payants et gratuits promet de relancer l'intérêt des joueurs grâce à des ajouts majeurs, à commencer par l'intégration d'une toute nouvelle combattante et de deux extensions narratives riches en rebondissements.

Une nouvelle approche tactique avec Loveless

Loveless la Hackeuse fait une entrée remarquée dans le cercle très fermé des Chasseurs de l'Arche. Ancienne pirate informatique ayant œuvré pour la corporation Anshin, elle s'est reconvertie en assassine d'élite. Sa particularité réside dans sa nature hybride, fusionnant habilement des capacités biologiques et numériques. Elle cohabite d'ailleurs avec un virus informatique de sa propre création, capable de prendre une forme physique redoutable baptisée Wyrm.

Sur le terrain, Loveless impose un rythme effréné. Son style de jeu, particulièrement incisif, repose sur l'optimisation des coups critiques et l'application d'effets d'état dévastateurs, notamment via des dégâts corrosifs et des irradiations. Les joueurs cherchant une approche agressive trouveront en elle un atout de taille pour dominer les champs de bataille de Kairos.

Notez que Loveless la Hackeuse sera accessible pour celles et ceux qui font l'acquisition du DLC nommé Loveless the Hacker.

Sauvetage tropical dans le Pack Histoire 2

Le volet narratif n'est pas en reste avec le Pack Histoire 2, sous-titré l'Ultime séjour de FL4K. Cette aventure inédite propulse les joueurs sur l'île tropicale de Providence. L'objectif est de sauver M. Chew, le fidèle compagnon skag du maître des bêtes, tombé entre les mains de la tentaculaire firme Tediore.

Cette faction, dirigée par la redoutable Lieutenant Harmony, ne se laissera pas faire. Les joueurs devront s'infiltrer dans un bunker volcanique, utiliser de nouvelles tyroliennes pour naviguer dans la canopée et pirater les serveurs du digiverse Tediore. L'opposition s'annonce féroce avec l'apparition de soldats équipés d'exosquelettes, de mechas modulaires de soutien et de mini-boss émergeant d'éruptions de lave chargées d'Ordonite. À la clé, les survivants pourront mettre la main sur deux armes nacrées et dix-huit pièces d'équipement légendaires.

Ce pack est vendu 19,99 € sur les différentes plateformes sur lesquelles Borderlands 4 est disponible.

Retour sur Elpis et week-end gratuit

Le Pack Prime 5 invite quant à lui à prêter main-forte à Amara. L'action se déroule sur Elpis, au cœur de l'ancien laboratoire du Vile Lictor, où des perturbations phasiques inquiétantes ont été détectées. Cette mission rejouable est l'occasion d'affronter de nouveaux boss et de débloquer de nombreux éléments cosmétiques, dont un skin de drone exclusif, ainsi qu'une arme nacrée inédite.

Pour accompagner ces sorties, la mise à jour 1.10 apporte des ajustements d'équilibrage bienvenus et augmente le niveau maximal de dix paliers pour l'ensemble de la communauté. Afin de célébrer ce lancement, les curieux peuvent profiter d'un week-end d'accès gratuit au jeu de base sur les consoles de dernière génération et sur PC.

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Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :