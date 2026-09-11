Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 septembre 2026 à 11h39
Pour son premier anniversaire, Borderlands 4 a décidé de gâter les joueurs en offrant une belle réduction sur le titre mais aussi la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours.
Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Le 10 septembre 2025, Borderlands 4 débarquait sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Cependant, le titre n'a pas reçu le meilleur des accueils de la part des joueurs. Encore aujourd'hui, il possède une évaluation globale « moyenne » sur Steam.

Mais alors qu'il vient de souffler sa première bougie, le titre de Gearbox veut convaincre, notamment car du contenu inédit a récemment été ajouté. Pour cela, Borderlands 4 frappe fort en proposant un week-end de jeu gratuit aux utilisateurs de Steam. 

Testez Borderlands 4 gratuitement jusqu'au 14 septembre 

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Depuis quelques heures, Borderlands 4 est accessible gratuitement. Pour en profiter, il vous suffit d'installer Steam sur votre ordinateur si cela n'est pas déjà fait. Puis rendez-vous directement sur la page du titre et repérez l'encart gris « Jouer à Borderlands 4 ». En cliquant sur le rectangle vert, le jeu s'installera automatiquement sur votre ordinateur. Vous pourrez alors le lancer et découvrir gratuitement l'histoire des Chasseurs de l'Arche. 

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Cependant, cette offre n'est proposée que pour une durée limitée. Vous avez jusqu'au 14 septembre à 19 h (heure française) pour en profiter. Si l'aventure vous plait et que vous souhaitez la prolonger ou l'offrir à un proche, le jeu de base, ses différentes éditions et ses DLC bénéficient de réductions allant de 30 à 50 % selon le produit sélectionné.

Ces réductions sont disponibles jusqu'à la fin du week-end de jeu gratuit, alors si vous êtes intéressés, ne loupez pas le coche. 

Quatre autres titres à tester gratuitement et bénéficiant d'une promotion pour celles et ceux qui souhaitent les acheter

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En complément de Borderlands 4, les curieux peuvent tester gratuitement 4 titres aux univers et aux gameplays très différents. Établissez et gérez votre propre colonie sur la planète rouge dans Surviving Mars: Relaunched, testez les combats médiévaux de Mordhau, découvrez Crime Boss: Rockay City ou rejoignez la grille de départ de F1 25

Tout comme Borderlands 4, les 4 jeux peuvent être testés gratuitement jusqu'au 14 septembre prochain et ils bénéficient également de réductions. Alors, allez-vous tester l'un de ces cinq jeux gratuits ce week-end ? 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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