Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Pour son premier anniversaire, Borderlands 4 a décidé de gâter les joueurs en offrant une belle réduction sur le titre mais aussi la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours.

Le 10 septembre 2025, Borderlands 4 débarquait sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Cependant, le titre n'a pas reçu le meilleur des accueils de la part des joueurs. Encore aujourd'hui, il possède une évaluation globale « moyenne » sur Steam.

Mais alors qu'il vient de souffler sa première bougie, le titre de Gearbox veut convaincre, notamment car du contenu inédit a récemment été ajouté. Pour cela, Borderlands 4 frappe fort en proposant un week-end de jeu gratuit aux utilisateurs de Steam.

Testez Borderlands 4 gratuitement jusqu'au 14 septembre

Depuis quelques heures, Borderlands 4 est accessible gratuitement. Pour en profiter, il vous suffit d'installer Steam sur votre ordinateur si cela n'est pas déjà fait. Puis rendez-vous directement sur la page du titre et repérez l'encart gris « Jouer à Borderlands 4 ». En cliquant sur le rectangle vert, le jeu s'installera automatiquement sur votre ordinateur. Vous pourrez alors le lancer et découvrir gratuitement l'histoire des Chasseurs de l'Arche.

Cependant, cette offre n'est proposée que pour une durée limitée. Vous avez jusqu'au 14 septembre à 19 h (heure française) pour en profiter. Si l'aventure vous plait et que vous souhaitez la prolonger ou l'offrir à un proche, le jeu de base, ses différentes éditions et ses DLC bénéficient de réductions allant de 30 à 50 % selon le produit sélectionné.

Ces réductions sont disponibles jusqu'à la fin du week-end de jeu gratuit, alors si vous êtes intéressés, ne loupez pas le coche.

Quatre autres titres à tester gratuitement et bénéficiant d'une promotion pour celles et ceux qui souhaitent les acheter

En complément de Borderlands 4, les curieux peuvent tester gratuitement 4 titres aux univers et aux gameplays très différents. Établissez et gérez votre propre colonie sur la planète rouge dans Surviving Mars: Relaunched, testez les combats médiévaux de Mordhau, découvrez Crime Boss: Rockay City ou rejoignez la grille de départ de F1 25.

Tout comme Borderlands 4, les 4 jeux peuvent être testés gratuitement jusqu'au 14 septembre prochain et ils bénéficient également de réductions. Alors, allez-vous tester l'un de ces cinq jeux gratuits ce week-end ?